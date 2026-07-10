Una vecina de Los Gallardos, sobre el incendio: "Está incontrolable"

Más de una decena de personas han fallecido y cientos vecinos han sido desalojados por el incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería. El fuego, que se ha convertido en el siniestro forestal con consecuencias humanas más graves registrado hasta ahora en Andalucía, comenzó durante la tarde del jueves.

Según afirma una de las vecinas de la localidad, Paula, de 30 años, el fuego se originó por la caída de un poste de luz en Almocaizar, una pedanía de la localidad.

La vecina cuenta que varios de los fallecidos trataban de huir en sus vehículos o motos y son en su mayor parte de Bédar, una pedanía de los Gallardos que se ha visto muy afectada por el suceso.

El fuego, según explica, parecía haberse apagado avanzada la tarde. Sin embargo, por la noche se volvió a reactivar. "Está incontrolable", expresa Paula.

Un centenar de desalojados

Continúan evacuados los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico Miraflores.

Un total de 54 personas permanecen acogidas en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, donde reciben asistencia de los servicios de emergencia y de los voluntarios de Cruz Roja.

El municipio almeriense de Lubrín también ha habilitado espacios en su teatro y en el polígono industrial para atender a cerca de un centenar de personas desalojadas.

Carretera cortada

Para evitar la huída en zonas afectadas, la DGT ha informado de que permanece cortada la carretera AL-6109, que une Los Gallardos con Bédar.

La UME despliega 150 militares

La evolución del incendio obligó a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, lo que permitió solicitar la incorporación de medios estatales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) participa en el dispositivo con 150 efectivos, que se suman a los aproximadamente 150 profesionales movilizados por la Junta de Andalucía.

El operativo autonómico incluye 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas, unidades médicas y equipos de coordinación y mando. La Junta mantiene activo el seguimiento del incendio a través de sus canales oficiales de emergencias y del Plan Infoca.

Fuente: La Opinión de Málaga