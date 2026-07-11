En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.

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Fuente: El Periódico

Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos (con siete denuncias presentadas hasta el momento por familiares) y cuatro heridos graves.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.

Finalizan las autopsias de los 12 fallecidos en Los Gallardos sin lograr identificarlos El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha finalizado las autopsias de las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos sin que, por el momento, haya sido posible identificar a ninguna de las víctimas mortales. Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), debido al estado de los cuerpos actualmente no es posible precisar la identidad, la edad, el sexo ni la nacionalidad de los fallecidos.

La Guardia Civil no halla más cadáveres en sus batidas El Gobierno andaluz ha trasladado que la Benemérita no ha hallado más cadáveres en sus batidas de esta tarde. "La tranquilidad es que la Guardia Civil se retira ya de sus batidas sin que hayan aparecido más cadáveres en los diseminados calcinados. Así que en ese sentido podemos respirar de que de momento no van a elevar la cifra de muertos salvo catástrofe".

Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno" La tragedia tuvo su origen en un simple fuego de cuneta a la altura de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Un poste de la luz cayó y se originaron las llamas en un lado del arcén. Los bomberos acudieron y lo apagaron. Sin embargo, el otro flanco comenzó a arder. El viento convirtió aquello en un incendio forestal, en un infierno: en torno a 4.000 hectáreas calcinadas, 12 muertos, 23 personas sin localizar y ocho heridas, cuatro de ellas en estado grave. Lee la noticia completa aquí

Se elevan a siete las denuncias por desaparecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería, y terminan las 12 autopsias El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de las doce personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos. A todos ellos se les ha realizado ya la autopsia, según ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el final de la mañana y la tarde han continuado llegando cuerpos el Instituto de Medicina Legal y los forenses han podido realizar la autopsia de todos ellos. Lee la noticia completa aquí

Incendio de Los Gallardos, en imágenes / Javi Carrión

4.000 hectáreas calcinadas Sobre la evolución de las llamas, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha detallado que el incendio sigue siendo muy complejo y avanza especialmente por la zona oeste, movido por un viento de componente sur y suroeste. La superficie afectada se acerca ya a las 4.000 hectáreas. No obstante, Sanz ha destacado los excelentes resultados logrados mediante el uso de "fuego técnico" (fuego contra fuego) coordinado con medios aéreos y maquinaria. Esta maniobra ha evitado que el incendio lograra superar la autovía AP-7 e incluso pasar por debajo de un puente, lo que habría complicado de manera crítica la emergencia.

El trabajo del Instituto de Medicina Legal, crucial Ha subrayado la trascendencia de las labores del Instituto de Medicina Legal (IML), que completará durante esta jornada las autopsias para proceder a las identificaciones formales junto al servicio de Criminalística de la Guardia Civil y el Poder Judicial. Este mapeo científico determinará si las tres personas denunciadas se corresponden con alguno de los doce cuerpos hallados, aunque, por respeto a la intimidad de las familias afectadas, el ministro ha declinado confirmar las nacionalidades, entre las que hay extranjeros, o la posible presencia de menores entre las víctimas.