Darle voz a la vida del rural gallego

El fotoperiodista ourensano Miguel Muñiz ha sido galardonado con el XX Premio de Creación Fotográfica Luís Ksado, convocado por la Diputación de A Coruña. El premio, que dotará al fotógrafo con 6.500 euros y una exposición itinerante, lo obtuvo gracias a la colección Aventados, una serie de fotografías que retratan con mirada poética la vida en el entorno rural gallego.

«Es un proyecto en el que documento cómo el viento del Nordés ha transformado el territorio de Cabo Estaca de Vares y a sus habitantes», señala el fotoperiodista ourensano.

«Es un proyecto en el que documento cómo el viento del Nordés ha transformado el territorio de Cabo Estaca de Vares y a sus habitantes»

La propuesta comenzó primero con la observación de la vegetación, que está sujeta al viento, provocando que la vida — tanto de los vecinos como de las plantas— adquiera formas muy peculiares para poder sobrevivir.

La serie premiada —que reúne 12 fotografías y en las cuales trabajó cinco años— muestra un trabajo de larga maduración sobre quienes habitan el campo gallego, retratados con una mirada que el tribunal del premio calificó de poética y que sostiene, imagen a imagen, una misma coherencia narrativa. El color y el enfoque hacen el resto: logran que el viento esté siempre presente, como algo que nunca termina de posarse.

Una de las fotos ganadoras de la colección ‘Aventados’ / Miguel Muñiz

Para Miguel Muñiz, el premio Luís Ksado es muy importante, ya que fue dos veces finalista, además de haber tenido también una mención de honor en el año 2024.

Finalistas

Además, junto a la obra ganadora, el certamen seleccionó otras cinco colecciones finalistas, que fueron dotadas de 500 euros, y que formarán parte de una exposición itinerante y del catálogo oficial del premio. Se tratan de Néboa, de Carlos Folgoso Sueiro (Verín); Terra negra, de Tono Arias (A Estrada); Terra de promesas, de Roberto de la Torre Camiña (Vigo); Latencia, de Rodrigo Sánchez Suárez (Oleiros); y La mente vacía, de Raquel López Pajares (Madrid).

El fotoperiodista ourensano Miguel Muñiz ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos, como es el caso de Perservas como islas, que trata acerca de «esas personas que quedan, en el rural gallego, que es como si estuvieran en una isla, porque realmente no tienen a nadie alrededor y es muy interesante, porque son carácteres muy concretos», señala Muñiz.

La trayectoria expositiva del ourensano incluye la muestra inmersiva O derradeiro trazo de xiz en el pazo de San Marcos de Lugo en 2026, y su participación en 2024 en La vía de la plata, aires del sur junto a Nicolas Muller, Anna Turbau y Cristina García Rodero.

Noticias relacionadas

Además, formó parte de la itinerante Galicia en vilo de la Fundación Abanca en 2021, colaboró con la plataforma Archivo Covid y es coautor de libros como Fuimos quedando solos el mar el barco y nosotros y Aislados, diario de la pandemia. A nivel internacional, ha expuesto en Houston y Portugal, y su obra forma parte del fondo artístico de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Torrelavega.