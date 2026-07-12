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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos
La cifra de desaparecidos aumenta a 24, de los que solo son oficiales ocho denuncias
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, doce muertos y 24 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 6.600 hectáreas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
Las labores para la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) se mantienen durante este domingo tras una noche en la que los miembros del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos integrados en el dispositivo han trabajado para asegurar el perímetro y evitar reproducciones en puntos calientes.
La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha advertido, tras el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que ha causado doce fallecidos y calcinado 6.600 hectáreas, de que el "grave abandono" de los montes hace prever en Andalucía "incendios de una magnitud desconocida hasta ahora". El colectivo, integrado por profesionales del sector forestal, ha destacado la "necesidad urgente de impulsar una verdadera estrategia de gestión forestal sostenible, tanto en montes públicos como en los de titularidad privada", al creer que "la ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios".
Los trabajos de extinción del incendio en Los Gallardos (Almería) han continuado durante toda la madrugada de este domingo por parte del Infoca y la UME, entre otros cuerpos, en la tercera jornada de lucha contra este fuego que ha causado la muerte a doce personas. El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias BIEM 2 de la UME ha extinguido durante la noche reactivaciones, asegurado el perímetro y ha empleado drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos, según ha informado en sus redes sociales.
Una francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio de Almería
Una ciudadana francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio forestal declarado en Almería (España), informó este sábado el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, que precisó que las autoridades españolas están llevando a cabo el proceso de identificación.
Las fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que la Embajada de Francia en Madrid y el Consulado General en Sevilla mantienen un contacto permanente con las autoridades nacionales y regionales españolas y están plenamente movilizados para prestar apoyo a la familia de la mujer.
Obtienen el perfil genético de los 12 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido específicamente para hacer frente a esta emergencia y activado en la mañana del viernes, los especialistas han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y la jornada de hoy desde la recepción de los restos en el Instituto de Medicina Legal.
Autorizan el regreso de más de 600 evacuados por el incendio forestal de Almería
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, la autorización para la vuelta paulatina de los desalojados beneficia a los residentes de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y a los usuarios del camping de Los Gallardos.
La Junta traslada "optimismo" y "esperanza" en que "pronto se pueda estabilizar" el incendio de Los Gallardos
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado a última hora de la tarde de este sábado un mensaje de "optimismo" y de "esperanza" acerca de que "pronto se pueda estabilizar" el incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería).
Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a La 1 de TVE recogidas por Europa Press después de haber acompañado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una visita al puesto de mando avanzado ubicado en Turre (Almería) a propósito de este incendio.
Continúan en 7 las desapariciones denunciadas tras el incendio de Almería mientras se identifica a fallecidos
El número de denuncias de personas desaparecidas como consecuencia del incendio de Los Gallardos (Almería) declarado este pasado jueves continúa siendo siete, a la vez que se está a la espera de que culmine la identificación de personas fallecidas por este fuego para comprobar si entre éstas figuran algunas de las personas cuya desaparición se ha denunciado.
A preguntas de los periodistas, el ministro Félix Bolaños ha confirmado que no ha habido "novedad" durante la jornada respecto a la información de la que se disponía por la mañana acerca del número de personas desaparecidas tras este incendio, y en ese sentido ha señalado que "sigue habiendo siete personas sobre las cuales se ha denunciado desaparición".
El incendio de Los Gallardos no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable
El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.
Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este sábado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo. En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.
Félix Bolaños: "El fuego no ha avanzado, más bien somos nosotros los que estamos ganando terreno"
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado tras visitar la zona afectada que el incendio no ha aumentado su superficie, que se mantiene en 6.600 hectáreas, y ha destacado que la mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido intensificar las labores de extinción. "El fuego no ha avanzado, más bien somos nosotros los que estamos ganando terreno", ha señalado.
Además, ha confirmado que el Gobierno asumirá el alojamiento en hoteles de las 1.400 personas desalojadas, que los doce fallecidos continúan pendientes de identificación por los forenses y que la investigación sobre el origen del incendio sigue abierta.
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