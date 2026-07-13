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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos
La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 24 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
Aumentan a diez los desaparecidos en el incendio de Los Gallardos con 13 fallecidos
El número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ha aumentado a diez, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en trece, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.
Reabierta la AL-6109 en Bédar (Almería), cortada tras el accidente de un camión de bomberos del Infoca
La carretera AL-6109 en Bédar (Almería) ha quedado a las 21,30 horas de este domingo reabierta al tráfico con normalidad tras permanecer cortada al tráfico durante la última hora de la tarde por el accidente de un camión del Plan Infoca, en el que han resultado heridos dos ocupantes.
Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la vía permanecía cortada en su totalidad y hasta ahora solo se permitía la circulación de residentes y vehículos de los servicios de emergencia que trabajan en la extinción del incendio.
Antonio Muñoz
Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos
Una de las personas heridas graves que fueron trasladadas al Hospital Universitario Torrecárdenas tras el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha fallecido este domingo, según han informado fuentes sanitarias a El Correo de Andalucía.
Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos
El Gobierno de Bélgica apunta a tres posibles víctimas de nacionalidad belga entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras no lograr contactar con ellas, si bien ha recordado que aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades españolas y que ésta podría tardar unos días.
Según ha informado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica a Europa Press, durante este fin de semana no se ha logrado establecer contacto alguno con sus ciudadanos desaparecidos, por lo que "hay motivos para pensar que hay tres víctimas belgas".
Dos heridos en el accidente de un vehículo del Infoca en la localidad de Bédar (Almería)
Dos personas han resultado heridas de cáracter leve este domingo en un accidente sufrido por un vehículo del Plan Infoca, dispositivo andaluz contra los incendios forestales, en el término municipal de Bédar (Almería), según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.
El siniestro se ha registrado a las 18:55 horas a la altura del kilómetro 3 o 4 de la carretera AL-6109, en la rambla de Las Norias de Bédar, una vía que ha quedado cortada al tráfico a consecuencia del suceso. El 112 recibió el aviso por parte de efectivos de los Bomberos del Levante, quienes alertaron del accidente del vehículo perteneciente al dispositivo de extinción de incendios y solicitaron el envío de sanitarios.
Evacuados regresan a Bédar tras un incendio 'devastador': "Hemos perdido muchos amigos"
Con ceniza bajo las puertas y el olor a quemado en las calles, los evacuados de Bédar (Almería) por el devastador incendio de Los Gallardos han comenzado este domingo a regresar a sus hogares: "Hemos perdido muchos amigos", cuenta Irene Matthews a EFE, que aún no sabe cómo estará su casa.
En este municipio almeriense de apenas un millar de habitantes conviven desde hace años vecinos españoles, británicos, belgas y franceses. Desde el interior de su coche y con la misma ropa desde hace tres días, asegura que allí casi todo el mundo se conoce."Es desgarrador. Hay amigos que lo han perdido todo y otros que han perdido a sus familias. Mentalmente va a costar mucho recuperarse", afirma esta británica que vive desde hace 15 años en Bédar.
Finalizan las batidas por el incendio forestal de Almería sin encontrar más víctimas
Las labores de rastreo y reconocimiento sobre el terreno en las áreas calcinadas por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de doce personas, han concluido de manera oficial este domingo sobre las 14:00 horas sin localizar a ninguna víctima más.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cierre de estas batidas consolida el balance humano del siniestro en esas doce víctimas mortales, ocho desaparecidos oficiales y ocho heridos, cuatro de los cuales permanecen ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Las oficinas para canalizar las ayudas por el incendio de Almería abrirán este lunes
Los ayuntamientos de los municipios afectados por el grave incendio forestal en Los Gallardos (Almería) abrirán este lunes oficinas de información para canalizar las ayudas a los vecinos damnificados por este siniestro que ha dejado doce fallecidos.
La apertura inminente de estas oficinas se ha acordado este domingo en un encuentro institucional para abordar la fase de recuperación y explicar la gestión de las ayudas de emergencia, unas líneas económicas que se activarán formalmente en cuanto se dé por finalizada la emergencia, según han informado a EFE fuentes municipales.
Diputación coordina la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de Almería
El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA) ha iniciado este domingo la fase de recuperación de los servicios e infraestructuras dañadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con el compromiso de asumir cualquier gasto de manutención o alojamiento derivado de la emergencia.
Tras darse por estabilizado el fuego, dicho centro ha celebrado una reunión de urgencia coordinada con los ayuntamientos almerienses de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, en la que ha participado de forma telemática el presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Turre (Almería).
El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha acordado este domingo en un pleno extraordinario y urgente suspender por unanimidad sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, debido a la gravedad del incendio forestal que ha causado 12 muertos, ocho desaparecidos y ocho heridos. La corporación del municipio donde el pasado jueves se originó el grave incendio ha tomado esta decisión en una sesión celebrada a las 13:40 horas, sin debate previo y con el respaldo de los nueve concejales asistentes de los once que integran el consistorio.
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