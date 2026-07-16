En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

Los Gallardos mantiene la suspensión de las fiestas tras el incendio pero sacará a su patrona en procesión

El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha decidido mantener la suspensión de sus fiestas por la Virgen del Carmen a raíz del incendio forestal que se inició en su término municipal, que deja 7.000 hectáreas quemadas y 13 fallecidos, si bien ha decidido celebrar sacar a su patrona en procesión y celebrar una misa en acto "solemne y no festivo".

A través de sus redes, el Consistorio ha informado de esta decisión tras mantener una reunión con su párroco, Víctor Fernández, por lo que los vecinos acompañarán la imagen de su patrona desde la iglesia hasta la Plaza de Andalucía.

En este sentido, han señalado que los fieles, que podrán seguir el encuentro a partir de las 20,30 horas en el recorrido que irá por la calle Molino, podrán hacer su ofrenda floral a la virgen, si lo desean.