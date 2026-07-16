Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
  2. Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
  3. Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
  4. Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas
  5. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  6. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  7. Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo
  8. Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

La pérdida de la sotana

La pérdida de la sotana

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio
Tracking Pixel Contents