Las muertes por suicidio bajan ligeramente en España en los datos provisionales de 2025

Las muertes por suicidio registradas de forma provisional en España bajaron ligeramente en 2025. Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado se contabilizaron 3.808 fallecimientos por suicidio, frente a los 3.953 recogidos en la estadística definitiva de 2024. La diferencia supone 107 muertes menos, un 3,7%.

El suicidio fue en 2025 la tercera causa externa de muerte en España, por detrás de las caídas accidentales y del ahogamiento, la sumersión y la sofocación accidentales. En conjunto, las causas externas provocaron 19.042 fallecimientos, un 3,8% más que el año anterior.

Brecha de género

La distribución por sexo mantiene una brecha muy marcada. De las 3.808 muertes por suicidio registradas en 2025, 2.784 correspondieron a hombres y 1.024 a mujeres. En comparación con los datos definitivos de 2024, esto supone 118 muertes menos entre los hombres y 27 menos entre las mujeres. Entre los hombres, el suicidio volvió a ser la causa externa de muerte más frecuente.

El INE subraya, no obstante, que los datos publicados este lunes son todavía preliminares. En el caso de las causas externas, las cifras pueden estar infraestimadas porque los tiempos requeridos para obtener los resultados de autopsias y la información judicial son más amplios que en las muertes naturales. Los datos definitivos de 2025 se difundirán en diciembre de 2026. Por ello, la comparación interanual debe leerse todavía con cautela y sin conclusiones cerradas.

En cualquier caso, los especialistas insisten en que el descenso no debe rebajar la atención sobre un problema de salud pública que sigue dejando más de diez muertes al día en España. La prevención, recuerdan, exige continuidad, recursos y coordinación entre administraciones.

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Dos años de descensos

El Ministerio de Sanidad ha destacado que se trata del segundo año consecutivo de descenso y ha enmarcado los datos en el despliegue del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027. El departamento recuerda también que la prevención no depende únicamente de la atención sanitaria, sino que requiere tener en cuenta factores sociales como la soledad, la precariedad, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la vivienda o la discriminación.