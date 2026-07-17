Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

En redes sociales

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El gaditano asegura que quedó inconsciente y aporta una foto de su estado

Fonsi Loaiza.

Fonsi Loaiza.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Madrid

El periodista gaditano Fonsi Loaiza ha asegurado a través de sus canales en redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en Cádiz tras la cual quedó inconsciente.

"Lo último que recuerdo es que me llamaron "rojo, subcampeón", antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", asegura, aportando una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado.

Noticias relacionadas

El periodista aprovecha para "dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar", añadiendo que "a los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  2. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  3. El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
  4. Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
  5. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  6. Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
  7. Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
  8. Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

Vueling reforzará su base en Santiago con un quinto avión el próximo verano y nuevas rutas

Vueling reforzará su base en Santiago con un quinto avión el próximo verano y nuevas rutas

Empiezan en Santiago las III Xornadas de Frauta de Galicia con varios conciertos gratuitos

Empiezan en Santiago las III Xornadas de Frauta de Galicia con varios conciertos gratuitos

Carballo impulsa o talento do futuro con campamentos infantís sobre robótica, Intelixencia Artificial e ciberseguridade

Carballo impulsa o talento do futuro con campamentos infantís sobre robótica, Intelixencia Artificial e ciberseguridade

Segundo asalto de Borja Verea por la alcaldía de Santiago: "Para un santiagués, no hay reto más ilusionante que este"

Segundo asalto de Borja Verea por la alcaldía de Santiago: "Para un santiagués, no hay reto más ilusionante que este"

Borja Verea ya es oficialmente candidato del PP a la alcaldía de Santiago en 2027

No es que tu gato solo busque calor: cuando se acuesta sobre tu ordenador también quiere llamar tu atención

Marta Villaverde recoñece a traxectoria das xentes do mar en Muros durante os actos na honra da Virxe do Carme

Marta Villaverde recoñece a traxectoria das xentes do mar en Muros durante os actos na honra da Virxe do Carme

Ames e Negreira achéganse nas Noites en Vela

Ames e Negreira achéganse nas Noites en Vela
Tracking Pixel Contents