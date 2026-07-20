España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios

España está a punto de adentrarse en la tercera gran ola de calor del verano que, según apuntan los pronósticos, arrancará este lunes y se alargará hasta como mínimo el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que este fenómeno dejará máximas por encima de los 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios en todo el país. En esta ocasión, además, los expertos explican que el episodio vendrá acompañado de una nueva intrusión de calima que reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire en gran parte de la Península Ibérica. Ante este escenario, las autoridades piden a la población extremar precauciones mientras dure este episodio y prestar especial atención a colectivos vulnerables a las altas temperaturas así como a la contaminación atmosférica debido al riesgo que suponen estos fenómenos para la salud.

Los modelos apuntan a una subida generalizada de los termómetros a partir de lunes. Durante el día, las temperaturas alcanzarán valores muy elevados en amplias zonas del este, centro y sur peninsular. En puntos de Cataluña, Aragón, la Comunitat Valenciana y Murcia se superarán los 39 grados, mientras que en el interior de Mallorca podrán incluso alcanzarse los 40. Por la tarde se desarrollarán tormentas en el interior de Galicia y, sobre todo, en el sureste peninsular, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y el interior de la Región de Murcia.

En el interior de Catalunya se esperan temperaturas por encima de los 42 grados durante varios días de esta semana

El martes se producirá un nuevo ascenso de las temperaturas. La madrugada será especialmente cálida en el litoral mediterráneo, donde ciudades como Barcelona, Palma y Valencia no bajarán de los 25 grados. También se registrarán noches tropicales en ciudades del interior como Murcia y Granada. Durante el día se superarán los 36 °C en buena parte del este, centro y sur peninsular, así como en Baleares. En Aragón y el interior de Cataluña se alcanzarán entre 39 y 40 grados. Las temperaturas más extremas se registrarán en el valle del Guadalquivir y el sureste peninsular, donde se superarán los 42 grados y, de forma puntual, podrán alcanzarse incluso los 45. La jornada volverá a estar marcada por la presencia de calima y por la posibilidad de tormentas secas en el este peninsular, con escasas precipitaciones pero riesgo de rayos, granizo y fuertes rachas de viento.

El miércoles aumentarán también las temperaturas nocturnas en el interior, por lo que muchas zonas experimentarán una noche tórrida, con mínimas entre 23 y 25 grados en el centro peninsular, el área mediterránea, Baleares y el valle del Guadalquivir. En ciudades como Barcelona incluso es posible que la temperatura no baje de 26 o 27 grados durante toda la noche. Las temperaturas diurnas seguirán aumentando. En gran parte del norte peninsular se superarán los 36 grados, mientras que en el sur se sobrepasarán ampliamente los 38. En numerosas zonas del este, centro y sur se alcanzarán entre 38 y 40 grados, mientras que en el sureste y Andalucía volverán a registrarse 40 y 42 grados, con valores puntualmente superiores.

Los modelos apuntan a que esta semana varias localidades españolas podrían cruza el umbral de los 45 grados

A partir del jueves aumenta la incertidumbre del pronóstico, aunque con la información disponible se espera que el calor intenso continúe en la mayor parte del país. En términos generales, las temperaturas cambiarán poco o descenderán ligeramente, salvo en el área mediterránea, especialmente en sus comarcas interiores, donde se prevé un nuevo y notable ascenso térmico. En estas zonas podrán superarse de forma extensa los 42 y 44 grados. Murcia capital podría llegar a registrar 45 grados, una temperatura excepcionalmente alta para la época. En el resto del este y sur peninsular serán frecuentes las máximas entre 38 y 40 grados, tras otra madrugada muy cálida.

¿Alivio térmico?

De cara al viernes comienza a aumentar la incertidumbre, aunque los modelos meteorológicos apuntan a un descenso progresivo de las temperaturas que comenzaría por el oeste peninsular y se extendería al resto del país durante el sábado. El viernes todavía continuará el calor muy intenso en el interior oriental de la Península y en Baleares, mientras que en el oeste el ambiente empezará a ser más llevadero. El sábado el descenso térmico será ya generalizado. Las temperaturas superiores a 34 grados quedarán restringidas principalmente al extremo oriental peninsular y a las regiones bañadas por el Mediterráneo.

Con un poco de suerte, el fin de semana supondrá un respiro respecto a los días anteriores. En el oeste peninsular las temperaturas podrían situarse incluso por debajo de la media habitual para estas fechas, mientras que en el resto del país estarán próximas a los valores normales del verano. Seguirá haciendo calor, pero ya no será un episodio de carácter extremo. No obstante, existe la posibilidad de que las temperaturas vuelvan a aumentar durante la semana siguiente, aunque todavía es pronto para confirmarlo.