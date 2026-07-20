Los errores que pueden poner en peligro la vida de tu mascota durante una ola de calor

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas. Perros y gatos también pueden sufrir golpes de calor, una urgencia veterinaria que puede poner en riesgo su vida si no se actúa a tiempo.

El Ministerio de Derechos Sociales cuenta con una guía que los dueños de mascotas deberían tener en cuenta para sacar a la calle a sus animales.

La guía recuerda que está prohibido dejar solos a animales de compañía en vehículos cerrados con temperaturas extremas, por el alto riesgo que puede comportar para la vida del animal, y recomienda evitar actividades intensas en el exterior en las horas de más calor, mantenerlos hidratados y con suficiente ventilación en los hogares.

El veterinario Manuel Armesto, del hospital veterinario privado Anicura Imavet de Santiago de Compostela, comenta cuáles son las principales recomendaciones a tener en cuenta para que los animales no sufran por el calor: «Tener agua fresca todo el rato a disposición y acceso a una zona con sombra bien ventilada».

Los paseos también son importantes para los perros, pero hay que limitarlos si en la calle las temperaturas son muy altas (entre las doce del mediodía y las seis de la tarde). «Preferiblemente realizar los paseos a primera y última hora del día, evitando las horas de más calor», explica el veterinario. También es necesario evitar el asfalto o pavimento que pueda calentar «ya que pueden quemar las almohadillas de los animales», explica Armesto. Si los dueños quieren saber si el suelo es apto para las mascotas simplemente «se puede comprobar la temperatura colocando el dorso de la mano al menos cinco segundos, pero es preferible que los paseos se realicen por tierra o césped», apostilla el veterinario.

Y si en estas salidas la mascota realiza actividad física es necesario «efectuar descansos frecuentes y adaptar la intensidad del ejercicio a la temperatura del ambiente», asevera.

Los animales con más riesgo

Según el veterinario Manuel Armesto, hay ciertos animales que tienen riesgo de padecer más las olas de calor y las altas temperaturas: «Los cachorros o los animales geriátricos, los braquicéfalos (este tipo de animales incluye razas como el bulldog francés, bulldog inglés, pug, boxer, boston terrier, shih tzu y pequinés, entre otros), los obesos, animales con enfermedades cardíacas o respiratorias y animales con pelaje denso».

Los dueños de las mascotas tienen que tener en cuenta ciertos síntomas de alerta para poder reaccionar de manera adecuada: si los animales presentan jadeo excesivo; vómitos; letargo; desorientación; encías muy rojas o pálidas hay que actuar de inmediato.

Lo primero que se debe hacer es aplicar agua fresca en las zonas más sensibles, como las axilas —pero sin llegar a empapar por completo al animal — ya que puede ayudar a reducir hasta un grado y medio su temperatura. A partir de ahí, se puede empezar a darle poco a poco de beber al animal para reducir su temperatura corporal. Pero es indispensable acudir a un veterinario para una revisión completa y posible hospitalización.

Por último, los meses estivales pueden llegar a deteriorar rápidamente el alimento de las mascotas y una comida en mal estado puede desencadenar vómitos, diarrea y enfermedades renales o hepáticas. Por ello no es conveniente ofrecerles alimentos crudos, ni dejar la comida fuera de su paquete original que está diseñado para conservarla adecuadamente.