¿Qué ha pasado con El Xokas?: las declaraciones que llevaron a Burger King a cancelar su campaña

Lejos quedan ya los tiempos en que los niños querían ser bomberos, policías o cualquier otro oficio que se podía observar en la calle, ahora los niños quieren ser influencers. Forjan sus personalidades en torno a lo que ven de sus creadores favoritos, sus pensamientos, su manera de hablar, de comportarse; los usan como modelos en los que fijarse. Esta profesión aúpa a la fama a unos pocos afortunados que por publicar su día a día o hablar en directo con sus seguidores ganan cantidades similares o superiores a los futbolistas o demás famosos.

Estos influencers están ganando cada vez más peso en la opinión pública. Se les considera ya formadores de la misma. Esto cada vez se extiende más y más, si bien existen creadores de contenido que utilizan su voz para expandir conocimientos hay otros que emplean su altavoz para buscar polémicas y que se hable de ellos y seguir haciéndose famosos a raíz de dichas polémicas.

El caso más reciente en torno a las polémicas se lo lleva un gallego. El Xokas (creador de contenido lucense) ya es conocido por el gran público a causa de las constantes “funas” que recibe por “dar su opinión”. El creador gallego ya tiene a sus espaldas grandes polémicas en torno a su figura: la creación de cuentas falsas para hablar sobre mujeres con comentarios como “buenas lolas chiqui” o por no bajar su basura de casa y decidir congelarla en su nevera, ha vuelto a ser uno de los epicentros de las críticas pero esta vez por la cancelación de su campaña con el Burger King. También presumía de amigos que según él son “fueras de serie” porque en las fiestas “no bebían y se llevaban a pibas que estaban colocadas y para ellos era muy fácil ligar”.

Las declaraciones que encendieron las críticas

En una serie de emisiones en directo recientes, El Xokas ha expresado "su opinión" sobre la actriz española Ester Expósito. La polémica nace cuando el lucense decide responder a un comentario que un usuario realiza en el chat de la plataforma Twitch en el que se hablaba de la conocida actriz.

El streamer gallego decidió responder a ese comentario del chat con una oda al machismo digna de barra americana a las 3 de la mañana. “Esa piba por su pensamiento político y doctrina no te merece la pena. No te merece la pena estar con una tía tan atractiva si tiene esos pensamientos, para eso es mejor estar con un 6”, juzgar a una persona por sus ideas es controversial, pero más controversial se vuelve si a la persona a la que criticas solo se ha posicionado públicamente a favor del feminismo, en contra del genocidio de Gaza y ha dejado entrever que sus ideas políticas distan de las del streamer lucense.

El Xokas finalizó con esta gran conclusión su comentario: “Yo te pongo a Snoopy (su novia) mil veces por encima de esta piba, por pensamientos, simpatía, forma de ser y también porque está buenísima”, no contentó con ello quiso poner la guinda al pastel “Lo importante para mí es que no sea una colgada”. Comentarios que muestran un comportamiento machista por parte del gallego, tildar a una mujer de “colgada” por sus pensamientos políticos y sociales no deja en muy buen lugar a la persona que verbaliza esos comentarios.

El problema radica en que no son hechos aislados dentro de la vida del streamer, “buenas lolas chiqui” comentaba a una compañera de profesión desde una cuenta secundaria que se le descubrió en un directo en el que no había cerrado el perfil de la red social X. O remarcar la habilidad de sus amigos para "ligar con pibas colocadas", ya que ellos "solo bebían zumos y así lo tenían más fácil", comentarios que hacen replantearse mucho preguntas como ¿A quién le estamos dando como sociedad semejante altavoz para decir esto?

Es preocupante que gente que hace este tipo de comentarios tengan miles de niños y niñas viéndoles y riéndose de esos comentarios. A la vista de unos ojos críticos esos comentarios no se seguirían ni se tomarían en cuenta, pero en los ojos de jóvenes que están formando sus ideales hacen que piensen como el streamer, fomentando así comportamientos, actitudes, comentarios y pensamientos machistas.

La reacción por parte de la comunidad de creadores no tardó en salir, decenas de creadoras de contenido se pronunciaron sobre el tema. Las más destacadas son las respuestas de creadoras como Clara, una creadora de contenido catalana conocida en redes como Clersssss, o de Mariang, conocida por su pódcast “La pija y la quinqui”. Ambas coinciden en que los comentarios realizados por Xokas son dañinos para el feminismo y para la mujer.

Ante estos vídeos en los que las creadoras respondían a sus declaraciones Xokas, que no sabe encajar críticas, volvió a responder atacando: “Las mujeres con pensamiento crítico no son una pereza, lo único que digo es que no tengan tu pensamiento crítico”, “quiero poder expresar opiniones en las materias troncales de una relación sin estar contrariado” afirmaba el streamer.

El problema de estas declaraciones no radica en la diferencia de opiniones que puedan existir, el problema radica en que esa diferencia de opiniones tiene una base completa y estrictamente machista. No existe opinión más allá de comentarios como “lo importante es que no sea una colgada”, tachar a una mujer de colgada por posicionarse a favor de la causa feminista y a favor de una línea política contraria a la tuya no da lugar a otra interpretación que no sea la realidad, es un comentario machista.

La actividad del streamer después de estas declaraciones se mantuvo como la normalidad. Continuó realizando sus directos en los que siguió realizando comentarios polémicos como el que le dedicó a un usuario del chat: “tu madre es una cerdita cochina (...) la tengo bloqueada de WhatsApp a la muy zorra”, este comentario nace de que el usuario del chat le dijo a El Xokas que tenía entradas en el pelo. El comentario no acabó ahí, decidió completarlo con un “tengo dinero para enterrarte, he ganado más con una promo del Burger King que tus padres en 20 años trabajando”.

La decisión de Burger King

"Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración. La campaña Grand King seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes", señaló la compañía este jueves en un comunicado en sus redes sociales.

El ataque del lucense a la clase trabajadora y a las mujeres hizo que, junto con la oleada de críticas que recibieron tanto el streamer como la cadena de comida rápida, el Burger King decidiera retirar el menú del Xokas de la promoción Grand King donde participaba junto con otros creadores como Marina Rivers, Peldanyos o Marta Díaz.

La respuesta de El Xokas a Burger King

Lejos de disculparse por sus declaraciones el streamer realizó un vídeo justificándose. “Para qué me contratas a mí si ya sabes quién soy” preguntaba a la compañía, “sabéis de qué pie cojeo, los ideales que tengo y que tengo muchos huevos y tengo muchos más huevos que los demás” comentarios que parecen más propios de la una rabieta de un dolido que de un hombre de 35 años.

El Xokas dentro de su figura narcisista en la que él mismo se adora afirmó que “la única opción que tienes cuándo quieres a un creador distinto es a mí”, “si me contratas sabes que disparo a quemarropa y te jodes”, estas declaraciones no dejan entrever un ápice de arrepentimiento por parte del creador que ha perdido una colaboración de tanto valor económico.

Asimismo el creador afirmaba que “no necesito ninguna marca para trabajar” y entre gritos de enfado exclamaba “no voy a cambiar”. Estos comentarios sorprenderían más si fuera la primera vez que los escuchamos por parte del streamer, pero como señalábamos anteriormente no son hechos aislados.

La cancelación de la campaña de Burger King supone uno de los primeros ejemplos recientes de una gran marca rompiendo públicamente con un creador de contenido por unas declaraciones consideradas incompatibles con sus valores, en este caso machistas.

Más allá del impacto económico que pueda tener para El Xokas, el caso reabre un debate cada vez más presente: ¿hasta qué punto deben las empresas asumir la responsabilidad de las personas a las que convierten en imagen de sus campañas? Cuando un influencer cuenta con millones de seguidores, su alcance deja de ser el de un usuario cualquiera para convertirse en un altavoz con una influencia social difícil de ignorar.

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El problema trasciende a El Xokas. Su caso refleja una realidad más amplia en la que algunos creadores normalizan discursos ofensivos bajo el paraguas de la "libertad de opinión", mientras una parte de su audiencia, formada en gran medida por jóvenes, consume esos mensajes como entretenimiento. Las polémicas generan visitas, las visitas generan ingresos y el ciclo continúa. La cuestión es si la sociedad, las plataformas y las marcas están dispuestas a seguir premiando ese modelo o si casos como este marcarán el inicio de una mayor exigencia hacia quienes, además de entretener, influyen en millones de personas.