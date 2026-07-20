Ryanair lanza este lunes en España la promoción de los campeones del mundo con vuelos desde 19.99€

Después del pitido final que este domingo proclamó a la Selección Española como campeona de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras vencer en la final al combinado argentino por un gol a cero, la fiesta y la celebración por haber conseguido la segunda estrella se trasladó a cada rincón del país. Unos festejos a los que este lunes se une Ryanair con el lanzamiento de la promoción 'World Champions Flash Sale', en la que anuncia que solamente hoy, 20 de julio, ofertará vuelos desde España con tarifas a partir de 19,99€.

Tal y como explican en su comunicado, la compañía irlandesa ofrece este lunes billetes desde ese precio para viajar entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026 y que sus clientes en España, puedan seguir celebrando el segundo Mundial con una escapada de verano o de principios de otoño a través de sus más de 500 rutas.

Ya sea para disfrutar del sol en Cagliari, Agadir, Ibiza o Faro, o para una escapada urbana a Marrakech, Venecia, Oporto, París o Varsovia, Ryanair asegura tener la escapada perfecta a bajo precio para cada aficionado de la selección campeona del mundo.

Solo hasta las 23:59 de esta noche

Según la compañía aérea, esta “World Champions Flash Sale” ya está disponible para reservar en Ryanair.com/es y en la App de Ryanair hasta las 23:59 de esta noche (lun., 20 de julio), por lo que apremian a aquellos que desean beneficiarse de ella a que se den prisa antes de que se agoten.