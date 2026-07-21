Es más barato viajar con un perro que con un niño en un AVE: la paradoja del último descuento de Renfe

Las mascotas juegan cada vez un papel más importante en la sociedad y, por extensión, a la hora de planificar las vacaciones. Guarderías, hoteles propios, hoteles adaptados, agencias de viajes con planes especializados como el Camino de Santiago... y también medios de transporte.

Renfe anunció el viernes un importante salto en su política al autorizar el viaje de perros de hasta 40 kilogramos en todos sus trenes. La medida ya estaba implantada en varios corredores desde 2022 como los que comunican Madrid con Barcelona, Málaga, Valencia o Alicante, pero en Galicia no ha sido efectiva hasta hoy, martes 21 de julio, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Perro.

Esto será posible en todos los Servicios Comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) y en los de Obligación de Servicio Público (Avant y Media Distancia) que cubren rutas de menos de 250 kilómetros. Pero es en el primer caso en los que se establece una curiosa paradoja en la que los canes pagarán menos que un menor de 13 años, siempre y cuando se cumpla una condición.

El complemento de plaza para el viaje de estos perros de grandes dimensiones es de 40 euros en los citados AVE y otros servicios de Larga Distancia. En el caso de los niños y niñas de 4 a 13 años, gozan de un descuento de hasta el 40% sobre la tarifa básica. De esta manera, cuando el billete cueste 66 euros o más será más caro para un humano que para un perro. Si tomamos como ejemplo el AVE entre Madrid y Vigo, el precio medio de un billete de ida suele rondar los 75 euros por persona; aunque en la práctica oscilan desde los 29 hasta superar los 100 euros.

Así lo denunció el usuario de X (antes conocido como Twitter) @unodelarenfe, empleado de la empresa pública conocido en el sector por señalar algunas paradojas y problemas de la misma. «No sé si esto nos define como sociedad», explicaba en el arranque de su razonamiento, y añadía que igual salía a cuenta «disfrazar al niño» para pagar menos. El cálculo fue rebatido por el propio presidente de Renfe, Álvaro F. Heredia, quien le acusó de «no haber estado tan fino como acostumbras».

Heredia justificó que "Renfe tiene la mejor tarifa para familias" y desglosó el coste por viajar con hijos en sus distintos servicios, donde los menores de 4 años viajan siempre gratis. Además del 40% en AVE y otros productos de Larga Distancia, en los trenes low cost Avlo gozan de una tarifa fija de 5 euros para incentivar los viajes de este tipo. Completan los precios las tarifas planas para Cercanías (10 euros) o Media Distancia, con abono único de 30 euros.

Condiciones del viaje

Una de las dudas se presenta en caso de que algún pasajero no pueda compartir asiento junto a los canes. «Si un cliente presenta problemas o rechazo a la presencia de perros, (alergias, miedos, fobias), se deberá contactar con el personal de a bordo. En estos casos, se podrá disponer del resto de plazas por si hubiera que cambiar a algún viajero», aclaraban en sus redes sociales al respecto.

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El operador aclara, eso sí, que quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo. Tampoco se podrá viajar con estas mascotas en los trenes con enlace, en trenes con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas, que son aquellas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habilitan puntualmente para ser vendidas a precio de servicio público, como Avant o Media Distancia.