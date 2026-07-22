El quirófano móvil de Diego González Rivas llega a Liberia: el nuevo documental muestra las operaciones que salvaron vidas frente a la tuberculosis

El silencio se ha apoderado de la unidad móvil del cirujano coruñés Diego González Rivas, él fija la mirada en la pantalla donde se ve el pulmón que trata de extirpar ya atacado por la tuberculosis. Está a miles de kilómetros de Galicia, su casa, actualmente se encuentra en Monrovia, la capital de Liberia. Va a continuar con su intervención en la unidad móvil que emplea para desplazarse por el mundo salvando la vida de pacientes que se aferran a una última esperanza.

Esta es una de las imágenes que pueden verse en el documental que Rubén Díez, más conocido como Lethal Crysis en redes, ha publicado en colaboración con el cirujano coruñés para su canal de YouTube, en este documental se puede apreciar el trabajo que realiza Diego en una de sus misiones humanitarias y muestra cómo su técnica propia que requiere de una alta complejidad puede llegar a lugares que antes eran inimaginables.

La nueva producción audiovisual sigue al reconocido cirujano torácico durante su estancia en Liberia, donde trasladó su quirófano móvil, una unidad diseñada para llevar cirugía mínimamente invasiva a hospitales con recursos limitados. Desde ella, González Rivas realizó varias intervenciones a pacientes cuyos pulmones habían quedado gravemente dañados por la tuberculosis, una enfermedad que continúa representando uno de los principales problemas de salud pública en numerosos países africanos.

Un quirófano móvil para llevar la cirugía donde más se necesita

El protagonista de este documental sigue siendo Diego González Rivas, pero esta vez además de mostrar su gran labor humanitaria se enseña la complejidad que conlleva operar en países menos desarrollados como Liberia, países en los que no se cuenta con el material necesario para realizar estas operaciones con la técnica poco invasiva que ha creado Diego, y que para realizarse precisa de su unidad móvil.

Esta unidad se trata de un quirófano equipado con la tecnología necesaria para realizar intervenciones torácicas de alta complejidad fuera de hospitales de última generación, acercando así este método a personas que de otro modo no habrían sobrevivido a la enfermedad que les atacaba.

Este proyecto que lleva a cabo Diego permite intervenir directamente sobre el terreno y adaptar la asistencia a las necesidades de cada país, reduciendo las barreras que existen para poder acceder a este tipo de procedimientos en muchas regiones del mundo que no cuentan con los recursos necesarios para intervenir a este tipo de paciente.

La tuberculosis, una enfermedad que sigue dejando graves secuelas

Durante su estancia en el Hospital JFK Memorial de Monrovia, el equipo de Diego, con el coruñés a la cabeza, atendió a pacientes con importantes secuelas derivadas de enfermedades como la tuberculosis. En algunos de los casos la enfermedad había sido tan dura con el paciente que había destruido por completo el pulmón y amenazaba con acabar con la vida del paciente si no se remediaba antes.

La tuberculosis en estas fases tan avanzadas precisa de la extirpación del órgano, en este caso el pulmón, la enfermedad provoca graves infecciones recurrentes, hemorragias o un deterioro respiratorio capaz de dar punto final a la vida del paciente.

Las intervenciones que se pueden ver en el documental consistieron en la extirpación de los pulmones que habían sido atacados por esta enfermedad, una cirugía compleja, pero que empleando la técnica de Diego se convierten en operaciones poco invasivas que permiten que el paciente se vaya a su casa uno o dos días después de la intervención.

Mucho más que operar

Cada misión internacional combina la atención directa a los pacientes con la transmisión de conocimientos a cirujanos y equipos médicos del país, con el objetivo de que puedan incorporar nuevas técnicas y continuar desarrollando este tipo de procedimientos una vez finalizada la expedición.

Ese intercambio de experiencia convierte cada viaje en una oportunidad para fortalecer los sistemas sanitarios locales, además de ofrecer una solución inmediata a quienes necesitan una intervención urgente.

Una historia de innovación y compromiso

La misión desarrollada en Liberia vuelve a poner de manifiesto la dimensión internacional del trabajo de Diego González Rivas y el papel que desempeña su quirófano móvil como herramienta para acercar la cirugía de alta complejidad a los lugares donde más se necesita.

Más allá de mostrar intervenciones de enorme dificultad técnica, el nuevo documental retrata el compromiso de un cirujano que ha hecho de la innovación y la cooperación sanitaria dos de los pilares de su trayectoria, llevando esperanza a pacientes que, en muchos casos, habían agotado todas sus opciones de tratamiento.