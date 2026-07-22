Te pagan por dar ‘me gusta’ y después te vacían la cuenta: así funciona la estafa

Ganar dinero desde casa a cambio de dar un simple 'me gusta', seguir una cuenta o visualizar vídeos. Esa es la oferta de la que parte la conocida como estafa del 'like', un fraude que continúa activo en España y que utiliza principalmente wasap, Telegram y otras aplicaciones de mensajería para captar a sus víctimas. La premisa es muy simple:prometer dinero fácil.

Los delincuentes suelen presentarse como representantes de empresas de marketing o selección de personal. Al principio encargan tareas muy sencillas y, en ocasiones, pagan realmente pequeñas cantidades para generar confianza. Después, incorporan a la víctima a un grupo en el que otros supuestos trabajadores (algunos pueden ser perfiles falsos o bots) presumen de los beneficios obtenidos. Es entonces cuando se le pide que adelante dinero, acceda a un nivel 'VIP' o invierta en una plataforma para conseguir encargos mejor remunerados. Una vez realizada la transferencia, aparecen nuevas exigencias, se bloquea la retirada del supuesto saldo o los responsables dejan de contestar.

El timo engaña con un trabajo fácil: dar 'me gusta' / PEXELS

La Policía Nacional ha advertido de que esta modalidad combina falsas ofertas laborales, pagos iniciales y promesas de ganancias elevadas para convencer a las víctimas de que aporten cantidades cada vez mayores.

Nueve víctimas en la operación más reciente en España

El caso más reciente en nuestro país tuvo lugar el pasado día 16, cuando el Equipo @ de la Guardia Civil de Vizcaya investigó a cuatro personas por su presunta participación en una red dedicada a esta estafa. Los sospechosos residían en Vizcaya, Huelva, Sevilla y Valencia y están investigados por posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó después de que una víctima denunciara haber sido incorporada a un grupo de mensajería en el que se ofrecían recompensas por seguir perfiles o interactuar con publicaciones. Los primeros pagos sirvieron para dar credibilidad al supuesto empleo. Posteriormente, los responsables solicitaron aportaciones de 50 o 100 euros y fueron elevando las cantidades hasta alcanzar los 300 euros en algunos casos. Tras recibir el dinero, interrumpían la comunicación.

El análisis de las transferencias y de las conexiones tecnológicas permitió localizar al menos nueve perjudicados. Además del denunciante inicial, se identificaron víctimas en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Barakaldo.

Una vecina de Palencia pierde más de 13.000 euros

Otro de los casos más recientes de esta modalidad de estafa se conoció el pasado día 15, y se ubica en Villalobón, Palencia. La víctima accedió a un anuncio en redes sociales que ofrecía muestras gratuitas de una crema de una conocida marca de cosméticos. A partir de ese contacto, los supuestos responsables le propusieron ganar dinero y criptomonedas dando 'me gusta' a determinados vídeos.

Después comenzaron a pedirle ingresos en diferentes cuentas bancarias, prometiéndole beneficios cada vez mayores. La mujer realizó varias transferencias hasta perder más de 13.000 euros. Descubrió el engaño cuando su banco rechazó uno de los pagos y presentó una denuncia. La investigación de la Guardia Civil de Palencia permitió identificar como presuntos responsables a 14 personas y una sociedad, que fueron puestas a disposición judicial.