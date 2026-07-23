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Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME)

Imagen de uno de los incendios que afecta la Comunidad de Madrid

Imagen de uno de los incendios que afecta la Comunidad de Madrid / Carlos Luján - Europa Press

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EP

MADRID

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicita la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el mensaje, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

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En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

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