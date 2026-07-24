Un grupo de 'WhatsApp' de acogida de animales por los incendios ha salvado ya a 20 gatos, 25 ovejas y 3 perros: así funcionan estos héroes

La Comunidad de Madrid y más puntos de España están siendo gravemente azotados por los incendios forestales en lo que va de verano. Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, la superficie afectada en España supera ya las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026.

En lo que a la región de Madrid se refiere el epicentro de estos incendios está en el suroeste, donde más de 10.000 personas han tenido que ser desalojadas de algunos municipios como Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Por ello, el pasado jueves el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila.

En momentos de emergencia como el que se está viviendo actualmente es vital la lucha de todos por un objetivo común: que se registren los menos daños posibles. Es por ello que está circulando por las redes sociales un listado con casas y terrenos para la acogida animal. Es decir, espacios donde personas se ofrecen a acoger diferentes animales de personas que se hayan visto afectadas —o en potencial peligro— por los incendios que se están sucediendo.

Una de estas personas es Eli, que ha ofrecido su hogar para acoger gatos. Nos cuenta que "hay diferentes grupos en WhatsApp, y uno de ellos es de animales, que surgió hace unos dos años por todo el tema de los incendios". Explica que "a partir de ahí se ha hecho una lista de difusión con las personas que pueden ofrecer ayuda, qué tipo de ayuda y para qué tipo de animales".

Actualmente confiesan que "si se han movido animales ha sido en zonas cercanas". En el caso de la vecina de Carabanchel, hasta el momento, no ha acogido a ningún animal, pero está "hablando con una chica que ha tenido que acoger tres gatos en el garaje y, en caso de ser necesario, los acogería yo".

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Gracias a este grupo ya han salvado decenas de animales que corrían peligro

Eli explica que, hasta este momento, gracias a este grupo se han acogido por los incendios actuales a 20 gatos, 25 ovejas y 3 perros. "Esos han sido los avisos de necesidad que había y que ya se han solventado", afirma. La solidaridad ha vuelto a salvar vidas. Y no pocas precisamente. A través de este enlace cualquier persona interesada tanto en acoger como que necesite que sus animales sean acogidos puede unirse para colaborar o ser ayudado. Y desde este otro grupo se puede notificar cualquier dato o ayuda al respecto de animales en Encinar del Alberche. Es hora de ser solidarios y estar unidos como pueblo.

Fuente: El Periódico de España