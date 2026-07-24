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El euro cambia de imagen: así podrían ser los nuevos billetes que llegarán a nuestras carteras

Los ciudadanos europeos podrán votar sus propuestas favoritas hasta el 21 de septiembre entre dos grandes temas: la cultura europea y los ríos y las aves

El euro cambia de imagen: así podrían ser los nuevos billetes que llegarán a nuestras carteras

El euro cambia de imagen: así podrían ser los nuevos billetes que llegarán a nuestras carteras / BCE

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Los billetes que utilizamos para pagar, tal y como ahora los conocemos, cambiarán de imagen muy pronto. El Banco Central Europeo (BCE) ha dado a conocer las diez propuestas de diseño finalistas que competirán por convertirse en la imagen de la próxima serie de billetes y ha puesto en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa.

La selección llega después de un concurso europeo en el que se recibieron más de 1.200 candidaturas. Un jurado independiente formado por 21 expertos seleccionó las diez propuestas finalistas, que ahora pasan a la opinión de los ciudadanos.

La encuesta estará abierta hasta el 21 de septiembre de 2026 y el Consejo de Gobierno del BCE prevé elegir una propuesta hacia finales de año. Este será el primer rediseño completo de los billetes en euros desde su emisión en 2002.

Dos temas: cultura o naturaleza

Las propuestas se dividen en dos grandes temáticas. La primera de ellas es 'Cultura europea', que gira en torno a personalidades, espacios y actividades que han contribuido a construir el patrimonio cultural europeo.

La segunda temática es 'Ríos y aves', que busca ensalzar la resiliencia y diversidad de los ecosistemas naturales de Europa mostrando diferentes etapas de ríos y diversas especies de aves.

En la primera temática aparecen reflejadas figuras como Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner, mientras que la propuesta vinculada a la naturaleza incorpora aves como el treparriscos, el martín pescador, la cigüeña blanca, la avoceta, el abejaruco y el alcatraz atlántico.

Así son las diez propuestas finalistas

Así son los diseños finalistas para los nuevos billetes de euro

Así son los diseños finalistas para los nuevos billetes de euro

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Así son los diseños finalistas para los nuevos billetes de euro / BCE

Cultura europea: espacios culturales compartidos

Las cinco propuestas finalistas de esta temática representan diferentes ámbitos de la cultura europea. Los diseños incluyen figuras históricas y culturales vinculadas a la música, la ciencia, la literatura, el arte y otros espacios de encuentro.

Tabla con los motivos seleccionados en la temática 'Cultura europea'

Tabla con los motivos seleccionados en la temática 'Cultura europea' / BCE

Entre las personalidades que aparecen en las propuestas se encuentran Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner.

La temática también pone el foco en espacios como escuelas, universidades, bibliotecas, museos y plazas públicas, lugares que el BCE define como espacios culturales compartidos "que han forjado la identidad europea a lo largo de los siglos".

Ríos y aves: resiliencia en la diversidad

La segunda opción lleva la naturaleza a los billetes a través de un recorrido por diferentes paisajes fluviales. Las propuestas muestran distintas etapas de un río, desde su nacimiento en las montañas hasta su desembocadura en el mar.

Los motivos de los billetes de la temática 'Ríos y aves'

Los motivos de los billetes de la temática 'Ríos y aves' / BCE

Cada diseño incorpora también una especie de ave característica de los ecosistemas europeos, entre ellas el treparriscos, el martín pescador, el abejaruco, la cigüeña blanca, la avoceta y el alcatraz atlántico.

El objetivo es mostrar la diversidad de los paisajes y ecosistemas europeos y recordar la conexión entre los diferentes territorios del continente. Finalmente, en el reverso del billete aparecen representadas instituciones europeas como el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo o el Tribunal de Cuentas Europeo.

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¿Cuándo llegarán los nuevos billetes?

Aunque el BCE prevé seleccionar el diseño ganador a finales de este año, los nuevos diseños no llegarán inmediatamente a circulación. Los nuevos billetes estarán listos para entrar en circulación algunos años después de esta decisión y una vez finalizado el proceso de producción.

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