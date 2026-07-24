Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram

EMERGENCIA NACIONAL

Primer balance de daños de los incendios en Madrid: 43 viviendas destruidas en Villa del Prado

La Comunidad de Madrid identifica daños de distinta consideración en otras 286 casas de la región

Bomberos de Madrid en las tareas de extinción de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

Bomberos de Madrid en las tareas de extinción de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. / Emergencias 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Víctor Rodríguez

Madrid

Primer balance de daños materiales por el incendio que se extiende por el suroeste de la Comunidad de Madrid. Según ha trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una primera evaluación realizada en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, ha establecido que 43 viviendas han quedado destruidas por el incendio que comenzó hace dos días en Almorox (Toledo).

El fuego originado el miércoles en la localidad toledana el miércoles alcanzó a la Comunidad de Madrid, donde acabó uniéndose con otro iniciado en Villa del Prado. Otro fuego iniciado en Sanmartín de Valdeiglesias ha terminado por unirse. Se teme que este incendio, que ya ha arrasado al menos 6.000 hectáreas, una su frente al que comenzó en la provincia limítrofe de Ávila, en la localidad de Burgohondo.

La Comunidad de Madrid constituyó el jueves un operativo con miembros de los cuerpos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Agentes Forestales, para evaluar la situación. El primer balance de daños materiales, de momento muy provisional, arroja que en Villa del Prado han sufrido daños de distinta consideración otras 286 casas.

Noticias relacionadas

Se espera proseguir con este análisis de daños por las urbanizaciones de la localidad de Pelayos de la Presa como consecuencia del incendio originado en San Martín de Valdeiglesias.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  2. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  3. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  4. Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
  5. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  6. El tiempo amenaza con 'aguar' las Fiestas del Apóstol: el pronóstico de MeteoGalicia alerta de alta probabilidad de chubascos este viernes en Santiago
  7. Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo
  8. Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos

Besteiro defiende la ley de nietos ante la emigración gallega en Argentina y Uruguay

Besteiro defiende la ley de nietos ante la emigración gallega en Argentina y Uruguay

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Trece años de Angrois: "Lucharemos hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses políticos"

Trece años de Angrois: "Lucharemos hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses políticos"

Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo

Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo

Jordi Roca, mejor pastelero del mundo: “El brownie de chocolate más jugoso no lleva mantequilla, sino 181 gramos de aceite de oliva”

Jordi Roca, mejor pastelero del mundo: “El brownie de chocolate más jugoso no lleva mantequilla, sino 181 gramos de aceite de oliva”

Álvaro Narváez, veterinario: “El calor puede hacer que un perro mayor esté más cansado, inquieto o desorientado”

Álvaro Narváez, veterinario: “El calor puede hacer que un perro mayor esté más cansado, inquieto o desorientado”

A Xunta frea a explotación mineira de Coéns, en Laxe, por incumprir esixencias ambientais

A Xunta frea a explotación mineira de Coéns, en Laxe, por incumprir esixencias ambientais

Adolfo Domínguez celebra 50 años con la visita de la Reina Letizia a su sede en Ourense

Adolfo Domínguez celebra 50 años con la visita de la Reina Letizia a su sede en Ourense
Tracking Pixel Contents