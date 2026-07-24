Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 24 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 30, 36 y 47, y las estrellas 1 y 4.

El código del Millón ha sido el DSF83071.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  2. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  3. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  4. Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
  5. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  6. El tiempo amenaza con 'aguar' las Fiestas del Apóstol: el pronóstico de MeteoGalicia alerta de alta probabilidad de chubascos este viernes en Santiago
  7. Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo
  8. Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en una situación "muy crítica"

Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en una situación "muy crítica"

Feijóo pide "arrimar el hombro todos juntos" frente a los incendios como "necesitan" las miles de personas afectadas

Feijóo pide "arrimar el hombro todos juntos" frente a los incendios como "necesitan" las miles de personas afectadas

El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño

El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño

A Dorna navega entre humor, reciclaxe e reivindicación na praia de Coroso de Ribeira

A Dorna navega entre humor, reciclaxe e reivindicación na praia de Coroso de Ribeira

Festa da Dorna de Ribeira 2026

Festa da Dorna de Ribeira 2026

El euro cambia de imagen: así podrían ser los nuevos billetes que llegarán a nuestras carteras

El euro cambia de imagen: así podrían ser los nuevos billetes que llegarán a nuestras carteras
Tracking Pixel Contents