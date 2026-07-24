Vegalsa-Eroski prepara una comida especial por el Día de Galicia: donará 3.600 kilos de alimentos

El Día de Galicia también se celebrará alrededor de la mesa en diferentes comedores y centros sociales de la comunidad. Vegalsa-Eroski donará cerca de 3.600 kilos de alimentos para que varias entidades benéficas puedan preparar menús especiales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

La compañía gallega de distribución alimentaria ha anunciado que colaborará con 12 entidades sociales coincidiendo con la festividad del 25 de julio. Los productos se servirán en los propios centros o se entregarán para llevar, en función del sistema de atención de cada asociación.

La donación incluye gambón, aportado con la colaboración de proveedores como Pescanova, además de cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.

Con estos ingredientes, las organizaciones podrán elaborar una comida diferente para sus usuarios durante una de las jornadas más señaladas del calendario gallego.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran las cocinas económicas de A Coruña, Ferrol y Santiago, la residencia Cottolengo de Santiago, la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos y la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD), ambas en A Coruña.

También recibirán productos Sal de la Tierra y la Fundación de la Santa Cruz, en Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos, en Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol, en Cangas, y la residencia Betania, en Viveiro.

Vegalsa-Eroski explica que el objetivo es facilitar que las personas atendidas por estas organizaciones puedan celebrar el Día de Galicia con una comida especial. La iniciativa forma parte del programa anual de donaciones de alimentos de la compañía.

Cinco comidas especiales a lo largo del año

El plan de colaboración contempla la entrega de alimentos para cinco celebraciones: el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Apóstol y el Día de Todos los Santos.

La compañía también ha extendido estas donaciones al Principado de Asturias, mediante acuerdos con las cocinas económicas de Oviedo y Gijón, y a Castilla y León, a través de su colaboración con la Asociación Leonesa de Caridad.

Además de estas entregas vinculadas a fechas concretas, Vegalsa-Eroski realiza donaciones mensuales a 15 organizaciones sociales. Desde la puesta en marcha del programa, en 2010, la empresa asegura haber entregado más de 600 toneladas de productos.

Vegalsa-Eroski cuenta con 292 establecimientos propios y franquiciados en Galicia, Asturias y Castilla y León. Opera con enseñas como Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

La empresa dispone también de una plataforma de mercancías generales en Sigüeiro, en A Coruña, además de instalaciones dedicadas a los productos frescos y centros de redistribución en A Coruña, Vigo y Ourense.