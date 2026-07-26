Municipios desalojados
Las causas del incendio de Castellón: tuvo varios focos y se sospecha que fue intencionado
Así lo aseguran fuentes municipales
EFE
El incendio declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d'Uixó, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado a EFE fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.
El fuego, en el que trabajan un total de siete medios aéreos y numerosos medios terrestres, presenta una evolución negativa y se desplaza hacia el norte, en dirección a las localidades de la Vilavella, cuya población ha sido confinada, y Artana.
Varios focos
El primer conato se ha producido sobre las 9.30 horas en una zona urbana cercana a un colegio de la Vall d'Uixó y, una vez los bomberos han logrado apagarlo, se ha iniciado otro a unos 200 metros en una zona más forestal, han señalado las mismas fuentes.
Posteriormente se han producido más fuegos hasta provocar este incendio actual, que todavía no ha podido ser controlado, en una jornada en la que durante la mañana ha soplado en la zona un fuerte viento de poniente que ya ha amainado.
Desalojos preventivos
"Cada vez que se apagaba un fuego se encendía otro", han destacado las mismas fuentes, que han apuntado que por el momento se ha desalojado a unas 50 o 60 personas de manera preventiva ante la cercanía del fuego a sus viviendas.
En todo caso, han precisado que el fuego, que esta mañana amenazaba a la localidad de la Vall d'Uixó, se desplaza ahora hacia el norte, donde la población de la Vilavella, de 3.000 habitantes, ha sido confinada.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- No todos los santiagueses disfrutan de sus fiestas: 'Son unos días muy estresantes para nosotros
- La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
- Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo
- Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
- El Gobierno evita dar fecha para la apertura del último tramo de la A-54 y achaca el retraso a mejoras en las obras y a las tormentas
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol