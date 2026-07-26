La cooperación gallega en Venezuela un mes después de la tragedia

Un mes después de la tragedia que sacudió a Venezuela el 26 de junio pasado — los dos seísmos de 7,2 y 7,5—las Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) que tienen presencia en Galicia mediante la Coordinadora Galega de ONGD, trabajan en Venezuela para poder ayudar a los venezolanos a intentar retomar sus vidas. Con amplia experiencia en acción humanitaria están sumamente entrenadas para una respuesta de emergencia. «Actualmente, hay 9 ONG — Farmamundi, Entreculturas, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Educo, Jóvenes y Desarrollos, Axuda en Acción, InterRed y Oxfam Intermon— que integran la Coordinadora y que están trabajando en Venezuela casi desde el primer día», señala el miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Galega de ONGD y coordinador regional de Entreculturas en Galicia José Luis Barreiro.

Ayuda humanitaria española en Venezuela en un complejo de pisos / CEDIDA

El apoyo de los gallegos a los venezolanos también es primordial en el trabajo de estas ONG en el campo, porque gracias a la cooperación y a la acción humanitaria se pueden salvar vidas. «Lo más adecuado, en estos casos de ayuda humanitaria, de emergencias, es mandar el dinero a nuestras organizaciones en el terreno y que ellas compren lo que realmente se necesitan», señala José Luis Barreiro.

A día de hoy hay un total de 144 cooperantes gallegos en terreno y 29 cooperantes españoles en Venezuela— según los últimos datos del 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación—.

Entreculturas

Entreculturas es una ONG que defiende el derecho a la educación. En el ámbito de acción humanitaria se centra sobre todo en garantizar la educación y la protección de las personas refugiadas y desplazadas por guerras, violencia o desastres, mediante educación en emergencias, apoyo psicosocial, protección infantil y atención a las comunidades desplazadas.

Imagen de la tragedia en La Guaira / EFE

En Venezuela está activada su respuesta humanitaria interviniendo en alojamiento temporal, distribución de alimentos, artículos esenciales para los venezolanos afectados, kits de higiene y ayudas económicas para la reconstrucción. Entreculturas tiene su contraparte en Venezuela, llamada Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular. «Tenemos allí un despliegue de 9.000 trabajadores, que no solamente nos dan información de primera mano, sino que ellos saben cómo gestionar», explica José Luis Barreiro.

Además de la ayuda que ya realizan en cuanto a la educación, los centros educativos de Entreculturas —que son casi 200 escuelas—se han puesto a disposición de las escuelas como lugares de acogida a personas.

Además, ofrecerán servicios de protección de apoyo psicosocial a las personas y familias afectadas y habilitarán espacios seguros de educación para la infancia.

Farmamundi

Farmamundi es una organización especializada en cooperación sanitaria y salud global. Es una de las organizaciones españolas de referencia en ayuda farmacéutica y logística humanitaria.

Una mujer lleva en brazos a un niño en un hospital / Shutterstock

En Venezuela activaron oficialmente su respuesta de emergencia junto con la Xunta, con quien coordinan el envío de medicamentos esenciales, material sanitario y kits de traumatología. «Como no tenemos presencia permanente en Venezuela lo hacemos de la mano de otros socios, como por ejemplo Médicos del Mundo o con organizaciones, que le llamamos socias locales», señala el delegado de Farmamundi en Galicia y actual vicepresidente de la entidad a nivel estatal, Héctor Castro.

«No solo hemos realizado el envío de medicamentos, sino que además estamos haciendo intervención en cinco zonas del área de infraestructura de los terremotos. Hemos desplegado cinco unidades de salud móvil, que van ofreciendo ayuda sanitaria, tanto en el abordaje de enfermedades, como de pequeñas urgencias, como en el tema de salud mental», asevera Castro.

Médicos del Mundo

Médicos del Mundo es una organización médico-humanitaria internacional — que tiene sus sedes en Galicia en Compostela, A Coruña y Vigo —que trabaja para garantizar el derecho universal de la salud. Responde a emergencias derivadas de conflictos armados, desastres naturales, epidemias y desplazamientos forzosos, proporcionando atención sanitaria, salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, agua y saneamiento, y el fortalecimiento de los sistemas de salud local.

En Venezuela están presentes desde el 2019 a través de programas de acción humanitaria y de salud comunitaria. Después del seísmo en el país caribeño «movilizamos cinco personas en las primeras 24 horas del seísmo, espera en el ámbito puramente de la emergencia, además del equipo local que ya tenemos allí, que son 26 personas», explica el traumatólogo y cirujano en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y cooperante de Médicos del Mundo Galicia, Felipe Noya.

Uno de los momentos en los que se buscaban supervivientes en La Guaira / EFE

El personal enviado por Médicos del Mundo se dedicó a realizar una evaluación rápida de las necesidades en coordinación con organizaciones locales, comunidades afectadas y otros actores humanitarios para identificar las prioridades de respuesta.

Los médicos en Venezuela se encontraron con «una catástrofe concentrada en un espacio bastante limitado, algo que, por un lado, facilita determinadas actuaciones, pero que, por otro, también genera dificultades. Además, al tratarse de un entorno completamente urbano, surgen retos logísticos específicos, como restablecer las comunicaciones, abrir vías de acceso y coordinar la atención con los afectados. Todo ello requiere un gran esfuerzo de organización», señala Noya.

Educo

La ONG Educo es una organización de cooperación internacional especializada en una defensa de los derechos de la infancia y en el acceso a una educación de calidad, que trabaja en 18 países del mundo.

«En Venezuela nuestra respuesta en estos momentos se centra en brindar protección, atención psicosocial, primeros auxilios psicológicos y acompañamiento emocional a niñas, niños adolescentes y sus familias. Desarrollamos esta labor de la mano de CECODAP, una organización venezolana de referencia en protección de la infancia y de largo recorrido y prestigio en el país. Durante los próximos meses vamos a apoyar a cerca de 16.000 personas, principalmente niños, niñas y adolescentes y sus familias», explica la delegada territorial de Educo en Galicia y una de las principales especialistas de la organización en derechos de la infancia, protección infantil y educación, Mónica Viqueira.

Mientras la atención mediática se aleja del terremoto, las organizaciones insisten en que la emergencia continúa y que la reconstrucción será un proceso de años.