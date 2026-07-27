La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"

Hace menos de una década, un gran estudio científico sobre los incendios en España apuntó a que, debido al avance del cambio climático, hacia el año 2050, gran parte del país se vería afectado por una sucesión de grandes fuegos forestales que, en muchos casos, superarían la capacidad de extinción. "Los peores pronósticos ya están aquí. Lo que en el peor de los escenarios esperábamos para 2050 es lo que estamos viendo ahora en varios puntos del país", afirma Javier Madrigal, investigador del Instituto de Ciencias Forestales (INIA-CSIC), quien lleva 25 años investigando sobre incendios en España. El veredicto, afirma, es claro. "Hemos entrado oficialmente en la era de los megaincendios. La situación registrada en los últimos años lo indicaba. Y los registros de este año lo confirman", afirma el especialista quien, en una entrevista con EL PERIÓDICO, recuerda que este año ya han ardido más de 172.000 hectáreas forestales. Seis veces más que el año pasado por estas mismas fechas.

Los expertos afirman que muchos de los fuegos han sido alimentados por el cambio climático y han cogido tan virulencia que "superan la capacidad de extinción"

Los registros hablan claro. En lo que llevamos de año ya se han registrado 35 grandes fuegos forestales, frente a los 11 contabilizados en este periodo durante el 2025. Este verano, sin ir más lejos, en apenas unas semanas, España ha vivido dos de los incendios más grandes de su historia y uno de los más mortíferos de las últimas décadas. El 9 de julio, en Los Gallardos (Almería), un voraz incendio calcinó más de 5.400 hectáreas y acabó arrebatándole la vida a 13 personas.

Una semana más tarde, el 16 de julio, en la zona de La Mierla (Guadalajara) se inició un fuego que acabó calcinando más de 35.000 hectáreas y que, en ese momento, se definió como el segundo más grande jamás registrado en el país, tan solo por detrás de los incendios de Ourense, Lugo y León del año pasado que, a su vez, sumaron casi 38.000 hectáreas. Tan solo unos días más tarde, el 22 de julio, en Burgohondo (Ávila) se inició un fuego que ya lleva quemadas más de 50.000 hectáreas y que se consolida como el más grande jamás registrado y que aún no se ha conseguido extinguir.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Visualización de los grandes incendios forestales de la historia de España.

Los bomberos luchan en estos momentos contra al menos cuatro grandes incendios forestales en Ávila, la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, Toledo y en La Vall d'Uixó, en Castellón. En muchos casos, los especialistas afirman que estos fuegos son "extremadamente difíciles" de abordar y que superan la capacidad de extinción de los medios. En total, debido a estos eventos, se ha tenido evacuar de urgencia a más de 85.000 personas en los alrededores de los puntos afectados. Se trata de la cifra más alta jamás registrada de personas desalojadas por el fuego. Hace tan solo una década, en 2016, la cifra de evacuados por incendios forestales en España no superó los 12.000. Pero en los últimos años, sobre todo a partir de 2022, cuando se empezaron a registrar incendios más intensos, este número ha ido creciendo exponencialmente hasta llegar a los 42.000 del año pasado y a la cifra récord de este año.

En la Vall d'Uixò varias persona observan el cielo y las labores de emergencia / Carme Ripollès

Desastre climático

"Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar", advierte Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería forestal y Cambio global de la Universidad de Lleida. Según explica el especialista en declaraciones al Science Media Center, lo que estamos viendo este año son "incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas" debido a "toda la energía almacenada en los montes, en forma de biomasa" y a "toda la energía desecante de la atmósfera, fruto de quemar combustibles fósiles de manera indiscriminada". En estos casos, afirma Resco, muchos incendios están "fuera de capacidad de extinción" y, por lo tanto, la única opción segura es evacuar la zona, atacar los flancos para evitar la expansión y esperar que el fuego se consuma por sí solo.

"Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar. Son incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas y, por tanto, su extinción es muy compleja" Víctor Resco de Dios

"Estamos siendo testigos de una situación sin precedentes de incendios forestales extremos simultáneos que generan su propio clima y superan la capacidad de extinción", añade Imma Oliveras, directora de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, quien recuerda que esta oleada de incendios también está causando estragos en Francia. En esta misma línea se pronuncia Núria Prat-Guitart, responsable del Área de Ciencia Aplicada y Conocimiento de la Fundación Pau Costa, al recordar que "el número de confinamientos, evacuaciones y viviendas destruidas registradas este verano supera sin duda al de cualquier temporada de incendios anterior en Europa". "Y aún nos quedan algunas semanas más", recuerda la especialista, en referencia a que el año pasado, sin ir más lejos, el grueso de los incendios en Europa se produjo en agosto.

Bomberos desplegándose para combatir un incendio forestal en el suroeste de Francia / DAMIEN REMBERT / HANDOUT

"El número de confinamientos, evacuaciones y viviendas destruidas registradas este verano supera sin duda al de cualquier temporada de incendios anterior en Europa" Núria Prat-Guitart

"La ciencia lleva tiempo advirtiéndonos de que esto iba a suceder y ahora estamos viendo las consecuencias del cambio climático a las puertas de nuestra casa", añade Cristina Santín, jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del IMIB-CSIC. "Por desgracia, tenemos que asumir que estos episodios pueden ser cada vez más frecuentes y peligrosos. Podemos y debemos actuar sobre la prevención para reducir la probabilidad de que se produzcan grandes incendios y limitar su gravedad, pero no podremos evitarlos todos porque el clima actual y la configuración de muchos de nuestros paisajes favorecen la aparición de este tipo de incendios extremos", comenta Cristina Santín Nuño, científica titular del CSIC y jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC).

Los científicos reclaman un "pacto de estado de adaptación y prevención de incendios" para dejar de financiar las actividades que alimentan la crisis climática y redirigir esos fondos a medidas para evitar los fuegos forestales

La gravedad de los incendios, que avanzan sin control a pocas horas de que se inicie una nueva ola de calor en España, ha llevado a múltiples entidades a lanzar un llamamiento en favor de "un gran acuerdo de país" para acelerar la lucha contra los fuegos y, sobre todo, mejorar las medidas de prevención. "Hay muchas cuestiones sobre las que debatir, pero el fuego no es una de ellas. Los partidos deberían ir al unísono en la lucha contra los incendios", afirma Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, quien insiste en que "los fuegos se apagan con medidas, cooperación y presupuestos".

El científico Fernando Valladares, por su parte, ha lanzado una campaña reclamando también un "pacto de Estado de adaptación y prevención de incendios" en la que reclama "acabar con las subvenciones tóxicas" que siguen incentivando el consumo fósil y alimentando el cambio climático y, a cambio, "redirigir ese dinero hacia el pastoreo y la ganadería extensiva, el acceso a la tierra y la vivienda rural" y todas las medidas que permitirían proteger a los ecosistemas frente a estos fuegos tan devastadores.