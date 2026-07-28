CONSEJO DE MINISTROS
Espina bífida, párkinson, lesión medular... el Gobierno amplía la jubilación anticipada a once nuevas enfermedades
El real decreto permitirá a unas 50.000 personas con una discapacidad igual o superior al 45 % anticipar su edad de jubilación a los 56 años
EFE
El Consejo de Ministros ha ampliado este martes el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a once nuevas enfermedades, entre ellas la espina bífida, la lesión medular o la enfermedad de Parkinson. Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el real decreto permitirá a unas 50.000 personas con una discapacidad igual o superior al 45% anticipar su edad de jubilación a los 56 años sin ver reducida la cuantía de la pensión debido a su enfermedad.
Las nuevas patologías que permiten adelantar la jubilación son: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, enfermedad de Parkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva y enfermedad renal crónica estadio G5.
15 años de cotización
Para acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores tendrán que estar en situación de alta o asimilada al alta, acreditar 15 años de cotización y que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de las patologías recogidas en el anexo con una discapacidad igual o superior al 45%.
En estos casos, el periodo en que resulte reducida la edad de jubilación computará como cotizado para realizar el cálculo del importe de la pensión. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado en el comunicado que miles de personas con enfermedades graves contarán "con una especial protección que haga justicia y equipare sus posibilidades con las del resto de la población trabajadora".
Fuente: El Periódico
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