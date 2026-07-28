Última hora de los incendios en España, en directo | Horas decisivas en la lucha contra el fuego en Madrid y Ávila ante la llegada de la ola de calor

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado más de 80.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento ha complicado su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos. El director de Extinción, Raúl Gil, ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

El pastoreo, el recurso antifuegos que mengua: España pierde 520 ovejas y 82 cabras al día La falta de rentabilidad hace poco atractivo el pastoreo, un trabajo sacrificado que, a pesar de ser un recurso natural para la prevención de incendios, está en franco retroceso; el censo de animales para pastar cae a un ritmo de 520 cabezas de ovino y 82 cabras menos al día. Los censos oficiales revelan que la cabaña de ganado ovino se ha desplomado en casi dos millones de cabezas en la última década y 300.000 cabras menos en ese mismo período, según los datos consultados por Efeagro.

La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa Unas 8.500 hectáreas afectadas y 72 kilómetros de perímetro, esas son las cifras del tercer día del incendio forestal de la Vall d’Uixó fue una montaña rusa para los bomberos, pues este lunes comenzó con la imposibilidad de que los medios aéreos pudieran llevar a cabo sus labores sobre las llamas. Las condiciones de visibilidad eran malas, así que "por motivos de seguridad" se decretó que los aviones y helicópteros no realizaran descargas. Eso trastocó los planes de los bomberos, que tuvieron que centrarse hasta las 15.30 en el trabajo terrestre. Las rachas de viento, de hasta 30 km/h en la primera mitad del día, también fueron negativas para las labores. Leer más

El fuego de Vall d'Uixó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000. En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 19.00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 8 horas de hoy.

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas" La gravedad de los incendios de este verano en España ha obligado a movilizar a cientos de bomberos, brigadas forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, por primera vez, a un equipo multidisciplinar de científicos. Se trata de la primera activación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) formado por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ahora, a raíz de los grandes fuegos registrados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, está trabajando mano a mano con los equipos de extinción para "proporcionar información crítica" sobre el avance de las llamas. Noticia completa

Aviones, bomberos y satélites: la respuesta de la UE ante la virulencia de los incendios en España y Francia La Comisión Europea anunció el pasado mes de junio un dispositivo sin precedentes para hacer frente a los incendios forestales este verano con bomberos, aviones, helicópteros y el satélite Copernicus. Aunque buena parte de las competencias en la lucha contra el fuego recaen en los gobiernos nacionales, la voracidad de las llamas en los últimos días en España y Francia pone en cuestión la capacidad comunitaria para apoyarla. Leer más

400 efectivos trabajarán esta noche en la contención del fuego en el pantano de San Juan Más de 400 efectivos trabajarán durante la noche para hacer frente al avance del incendio al norte del pantano de San Juan, al oeste de Madrid, a fin de intentar contenerlo aprovechando las condiciones climatológicas de las próximas horas. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al término de la reunión nocturna del CECOPI. "Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con mucha intensidad, hemos obtenido buenos resultados", ha explicado el delegado, quien ha subrayado que toda la atención y preocupación ahora se encuentra en la evolución del incendio en el norte del pantano de San Juan.

Los bomberos de los incendios de Ávila y Madrid están preocupados por la ola de calor Una nueva jornada de lucha contra las llamas deja paisajes desoladores. Han sido muchas las reactivaciones en Ávila, pero las autoridades están especialmente preocupadas por Casillas. También en Madrid continúan las reactivaciones en Villa del Prado y las llamas continúan arrasando el norte del embalse de San Juan. Atlas News

Un dispositivo de tierra trabajará toda la noche en el incendio forestal de Lepe (Huelva) El Plan Infoca mantendrá un dispositivo en tierra durante toda la noche en el incendio forestal que afecta a una masa de pinares de Lepe (Huelva), que ha obligado a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan contra incendios de la provincia de Huelva, hasta quedar estabilizado. Se trata de un incendio que se ha iniciado a las 20.10 en Lepe, cerca del complejo turístico de Islantilla, que ha obligado a activar también el Plan de Emergencias Local, hasta quedar estabilizado poco antes de las 22.00 horas, han informado a EFE fuentes del Infoca.

8.500 hectáreas arrasadas en el incendio de Vall d'Uixó El incendio forestal que comenzó el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) ha arrasado ya en torno a 8.500 hectáreas y su perímetro se amplía hasta los 72 kilómetros, según ha anunciado este lunes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. En rueda de prensa tras la última reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Valderrama ha confirmado que, aunque el incendio continúa activo, se ha autorizado la vuelta a sus casas de los 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 8 horas de este martes.