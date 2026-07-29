Una máquina contratada por los ganaderos de Ávila que no podía operar por riesgo de incedio, en el origen del mayor fuego de España

España afronta uno de los peores desastres medioambientales de su historia tras el incendio declarado en la sierra de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Las llamas, que comenzaron el pasado miércoles 22 de julio alrededor de la una de la tarde, han devastado más de 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado en el país.

Según ha informado el diario 'El Mundo' el incendio se inició cuando un operario que trabajaba con una máquina giratoria trataba de abrir un nuevo camino forestal en una zona de la sierra de Gredos cuando este tipo de trabajos estaban prohibidos por alto riesto de incendio. La maquinaria, que pesa unas ocho toneladas, es de la marca Takeuchi y está equipada con un martillo hidráulico para romper roca. En ese momento, estaba siendo utilizada para ampliar un acceso destinado a facilitar el paso del ganado hacia las zonas altas de pastoreo.

Chispa fatal

Mientras se realizaban estos trabajos se produjo una chispa que prendió la vegetación seca del entorno. Las altas temperaturas, el viento y la abundante vegetación favorecieron que el fuego avanzara rápidamente, dificultando su control desde los primeros minutos.

Además, las obras se estaban llevando a cabo en un periodo en el que este tipo de trabajos estaban prohibidos debido al elevado riesgo de incendios forestales. A pesar de estas restricciones, la maquinaria llevaba varios días trabajando en la zona sin que se hubiera detenido la actividad.

Detención del operario

En el momento en que se originó el incendio conducía la máquina un operario de Santa Cruz del Valle, conocido como 'El Perejil'. Este trabajador en un primer momento admitió que la chispa que inició el fuego se produjo mientras manejaba la máquina y procedió a retirarla del lugar para evitar que quedara atrapada por el avance del incendio.

Sin embargo, durante su declaración ante la Guardia Civil, 'El Perejil' modificó su versión inicial y afirmó que en ese momento no estaba realizando ninguna labor, sino que únicamente trasladaba la maquinaria fuera de la zona.

Los responsables de la contratación

La investigación también se centra en determinar las responsabilidades de quienes encargaron las obras. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Burgohondo reconoce haber contratado a la empresa 'Reforestaciones El Fresno' de abrir el camino, aunque asegura que desconocía que se fuera a utilizar un martillo hidráulico para realizar los trabajos.

Añade que el objetivo era mejorar el acceso del ganado a las zonas de pasto situadas en la parte alta de la sierra y afirma que será la justicia quien determine los responsables de los hechos.

Complicada extinción del incendio

Los equipos de emergencia se desplazaron con rapidez hasta el lugar donde comenzó el incendio, pero encontraron numerosas dificultades para acceder al foco del incendio. Las llamas descendieron rápidamente por un barranco y se extendieron por amplias superficies de monte bajo, obligando a solicitar la intervención de medios aéreos.

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La gran cantidad de humo redujo considerablemente la visibilidad, dificultando el trabajo de helicópteros e hidroaviones durante las primeras horas, un periodo clave para frenar el avance del incendio. Esta circunstancia permitió que el fuego aumentara su intensidad y terminara afectando a una enorme extensión de terreno.

Fuente: El Periódico