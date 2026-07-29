La mitad de la población tendrá miopía en 2050: ya es la principal causa de pérdida de visión irreversible en edad laboral

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha atendido a más de 200 pacientes en la nueva Unidad de Miopía para grandes miopes. Funciona desde septiembre de 2024 y está dirigida a personas con más de seis dioptrías y una longitud axial superior a 26 milímetros. La miopía es la principal causa de pérdida de visión irreversible en edad laboral en España, y el riesgo de sufrir complicaciones aumenta con la edad y el número de dioptrías, reseña el hospital. Una verdadera pandemia: si en el año 2000, el 20% de la población mundial era miope, se espera que en 2050 ese porcentaje aumente hasta el 50%.

Esta enfermedad oftalmológica, muy prevalente, es un error refractivo en el que, debido a una mayor longitud axial del globo ocular -la distancia entre la superficie frontal de la córnea y la retina, situada en la parte posterior del ojo-, las imágenes se enfocan por delante de la retina y provocan una visión desenfocada de los objetos lejanos.

Según el número de dioptrías, se considera miopía leve entre 0,5 y 3 dioptrías, miopía moderada entre 3 y 6 dioptrías, y miopía magna o alta miopía por encima de 6 dioptrías. La miopía magna se asocia a un mayor riesgo de complicaciones y de pérdida visual, un riesgo que aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años y a medida que crece el número de dioptrías. Actualmente, es la principal causa de afiliación a la ONCE entre los pacientes en edad laboral.

Consultas de alta resolución

Para mejorar el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con altas miopías, en septiembre de 2024 el Servicio de Oftalmología del Vall d’Hebron puso en marcha la nueva Unidad de Miopía para grandes miopes, que nació con el objetivo de mejorar la atención mediante un mayor conocimiento de la patología y la realización de consultas de alta resolución.

La doctora Marta Castany, de la Sección de Glaucoma, y la doctora Ana Boixadera, de la Sección de Retina, detectaron esta necesidad y, con el apoyo del servicio dirigido por el doctor Miguel Ángel Zapata, impulsaron la creación de la unidad. "Ofrecemos a los pacientes con miopía magna un abordaje multidisciplinar, con pruebas de alta complejidad técnica que nos permiten realizar diagnósticos más precisos y una mejor valoración pronóstica en una misma consulta de alta resolución", explican.

El reto de detectar el glaucoma

La causa más frecuente de complicaciones y de riesgo de ceguera en los grandes miopes son las patologías retinianas, que habitualmente tienen un diagnóstico más directo porque son sintomáticas (el paciente percibe sombras, ve las líneas torcidas o presenta una mancha fija). En cambio, el glaucoma, señalan los médicos, puede pasar desapercibido hasta fases avanzadas, ya que provoca una pérdida del campo visual periférico más que de la visión central. En los pacientes con miopía magna, además, el diagnóstico supone un reto complejo incluso para el oftalmólogo.

"En la Unidad de Miopía nos enfrentamos al reto del diagnóstico y del tratamiento del glaucoma. Hay que tener en cuenta que los pacientes con miopía muy elevada tienen hasta cinco veces más riesgo de padecer glaucoma que la población general y que, en muchos casos, presentan presiones intraoculares dentro de la normalidad. Por otra parte, la reducción quirúrgica de la presión conlleva riesgos más elevados que en la población no miope", explica la doctora Castany.

En las consultas de alta resolución participan optometristas y enfermeras con experiencia que realizan la graduación, la biometría, la paquimetría, la campimetría, la OCT y la retinografía de campo amplio. Estas pruebas permiten clasificar de forma inmediata el grado de afectación de la mácula, el tipo de estafiloma y la afectación del campo visual. Cuando es necesario, se realizan interconsultas con las unidades de córnea o estrabismo de forma transversal para mejorar el abordaje integral.

500 metros cuadrados

La Unidad de Miopía se enmarca actualmente dentro de las nuevas consultas externas del Servicio de Oftalmología situadas en el Parc Sanitari Pere Virgili, un nuevo espacio de 500 metros cuadrados ubicado en la segunda planta del Edificio Tramuntana, donde también se encuentra la Unidad de Cirugía Sin Ingreso.

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El Servicio de Oftalmología del centro es referente en diversas patologías complejas y ha sido designado Hospital CSUR (Centro, Unidad o Servicio de Referencia) en tumores extraoculares e intraoculares en la infancia, así como en tumores orbitarios y reconstrucción compleja de la superficie ocular.