Nace una plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos: "Existe un riesgo importante de que vuelva a ocurrir y queremos hacer algo para evitarlo"

Vecinos, abogados y representantes de distintos sectores de Bédar y Los Gallardos han constituido un grupo de trabajo para analizar lo sucedido durante el incendio, que ya se ha cobrado la vida de 14 personas, con el objetivo de proponer medidas que impidan que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El colectivo se presentará públicamente este miércoles, a las 13.00 horas, en Bédar.

Uno de sus promotores es el abogado y vecino del municipio Gerardo Vázquez, quien también sufrió directamente las consecuencias del fuego, aunque su vivienda no resultó gravemente afectada. Vázquez explica, en conversación con El Correo de Andalucía, que la iniciativa nace de la preocupación de numerosos residentes, especialmente personas mayores, que durante varias horas desconocieron qué estaba ocurriendo con sus viviendas y cómo debían actuar. Según ha adelantado este medio, la Junta de Andalucía activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del 9 de julio, tres horas después de que comenzaran los primeros desalojos por el incendio de Los Gallardos (Almería). Cuando se declaró formalmente esta fase, prevista para adoptar medidas especiales de protección de la población, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus casas.

El grupo pretende estudiar de manera transversal la respuesta ofrecida durante la emergencia, desde los sistemas de alerta Es Alert y evacuación hasta la situación urbanística, forestal y agrícola de la zona. También contará con las aportaciones de agricultores, ecologistas, juristas y expertos en cambio climático.

"Hay que analizarlo todo, incluso si es aceptable que en pleno siglo XXI se tengan que tocar las campanas del pueblo para alertar a los vecinos", señala Vázquez, quien insiste en que el objetivo de la iniciativa es "aunar voluntades", mantener un diálogo con las administraciones y plantear soluciones concretas.

"Hay que analizarlo todo, incluso si es aceptable que en pleno siglo XXI se tengan que tocar las campanas del pueblo para alertar a los vecinos" Gerardo Vázquez — Abogado, vecino de Bédar y promotor del grupo de trabajo tras el incendio de Los Gallardos

El abogado recuerda que este es el tercer gran incendio registrado en la zona durante los últimos años, después de los ocurridos en Mojácar en 2009 y en Bédar en 2012. "Existe un riesgo importante de que vuelva a ocurrir y queremos hacer algo para evitarlo", afirma.

La iniciativa se desarrolla al margen del procedimiento penal abierto y de las posibles personaciones de las familias de las víctimas, también del PSOE-A, aunque Vázquez no descarta comparecer en la causa como afectado. El Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Vera instruye las diligencias abiertas para esclarecer el origen del incendio de Los Gallardos y determinar las posibles responsabilidades penales y civiles.

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El grupo reclama que la investigación y las futuras medidas sirvan para honrar la memoria de las 14 personas fallecidas. “El lema debe ser nunca más”, concluye.

Fuente: El Correo de Andalucía