Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios pudieron regresar este martes a sus domicilios, informó la Comunidad de Madrid.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue activo y sin control tras arrasar ya unas 10.000 hectáreas con un perímetro de 75,5 kilómetros, mientras se ha decretado levantar parcialmente el confinamiento en los municipios de La Vilavella, Betxí y Onda.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

El incendio de la Vall d'Uixó llega a su quinto día sin garantías de estabilización por la meteorología: "Vamos con retraso" "Vamos con retraso respecto a la planificación que teníamos para la extinción". Esa frase del jefe del operativo, el bombero de la Diputación Fernando Pérez, anoche tras terminar el último Cecopi, resume lo complicado que fue el cuarto día del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Un fuego que ya ha afectado a 10.000 hectáreas, el equivalente a 14.000 campos de fútbol, y para el cual no se atisba todavía una estabilización: "Quedan muchas horas de trabajo para poder hablar de eso", dijo Pérez. Leer más

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región. Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid. Todos ellos se han centrado en revisión del perímetro y en la extinción de los puntos calientes.

Un millar de evacuados de Madrid regresan a sus domicilios en autobuses interurbanos Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios han regresado este martes a sus domicilios en 29 autobuses interurbanos, ha informado la Comunidad de Madrid. Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día de ayer se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, de las cuales 24.000 estaban desalojados y 20.000 confinados.

Quedan 11.000 evacuados en Madrid tras el fin de restricciones a otros 44.000 afectados Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares", ha asegurado Martín tras la última reunión del CECOPI.

Barcones pide "un último esfuerzo" ante un "monstruo" cuyo fin está "cada vez más cerca" La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido "un último esfuerzo" para acabar con un "monstruo" cuyo fin está "cada vez más cerca", en referencia al mayor incendio de la historia de España, tras arrasar más de 50.000 hectáreas en el sur de la provincia de Ávila. Barcones ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien en declaraciones a los periodistas ha resaltado el hecho de que, desde que el miércoles de la pasada semana se inició el fuego en Burgohondo (Ávila), se puede decir que "el perímetro -160 kilómetros- no ha avanzado".

El Gobierno madrileño convoca para mañana una reunión extraordinaria por el incendio La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá mañana miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para evaluar la situación de los incendios que afectan a la sierra oeste de Madrid y determinar actuaciones enfocadas a la recuperación de los municipios afectados. Así lo ha anunciado el Gobierno madrileño este martes en un comunicado.

Varias comunidades del PP piden a dos ministerios suspender sectoriales por los incendios Varias comunidades del PP han solicitado que se suspendan la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, previstas para este miércoles, ante la emergencia por los incendios forestales. En un comunicado, la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, ha explicado que ha solicitado por carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la suspensión de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, así como el aplazamiento de la Conferencia Sectorial de Educación, previstas para este miércoles.

Desciende a nivel 1 el incendio de Almorox (Toledo) El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 1, mientras efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) continúan trabajando en la extinción del incendio de la Sierra Oeste que, además de Toledo, afecta a las provincias de Ávila y Madrid. Así lo ha comunicado a última hora de la tarde de este martes Infocam a través de sus redes sociales, después de que durante la mañana se decidiera rebajar la emergencia a nivel 2 y que el Gobierno de Castilla-La Mancha asumiese la dirección de la extinción en la provincia de Toledo.

El incendio de Madrid y Ávila da una tregua al sexto día Y al sexto día, el fuego dio una tregua. “La situación nos permite ser más optimistas, afirmaba a primera hora de la tarde del martes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con los incendios en Ávila, Madrid y Toledo que desde la semana pasada asolan el centro de la Península y motivaron la declaración de emergencia nacional. La labor “denodada” de bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la madrugada y la mañana del martes trabajando contrarreloj en tierra y desde el aire para tratar de contener el fuego ha permitido levantar la orden de evacuación de diez municipios de la Comunidad de Madrid y otros cinco en la provincia de Ávila. Un primer avance significativo desde que las llamas empezaron a arder. (Seguir leyendo)