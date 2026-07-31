De 'cringe' a 'shippear': el diccionario de expresiones juveniles que los abuelos gallegos necesitan para entender a sus nietos

Dicen que alguien les da cringe, que su crush los ha ghosteado o que un amigo acaba de perder mil puntos de aura. La jerga de la generación Z y, cada vez más, de la generación Alfa, se alimenta de TikTok, los videojuegos, el inglés y la cultura del meme. Son palabras y expresiones que se propagan a gran velocidad, refuerzan el sentimiento de pertenencia al grupo y, con frecuencia, desconciertan a muchos padres y abuelos gallegos.

Algunas fórmulas desaparecen en pocos meses, mientras que otras terminan extendiéndose al habla general. Hay que decir que el inglés tiene un peso notable. Según un estudio publicado en la revista Dicenda, el Diccionario del léxico juvenil en España reúne más de 3.000 voces, de las que alrededor del 7% son anglicismos. Entre estos, los préstamos no adaptados gráficamente al español representan aproximadamente el 90%.

A continuación recopilamos algunas de las expresiones y palabras más habituales de las nuevas generaciones.

Dar cringe: quiere decir provocar vergüenza ajena, incomodidad o rechazo por resultar ridículo o forzado.

Crush: cuando indicas que alguien es tu crush significa que es la persona por la que sientes una fuerte atracción, generalmente idealizada o no correspondida.

Stalkear: es la acción de examinar o cotillear detenidamente el perfil y las publicaciones antiguas de alguien en las redes sociales.

Shippear: desear o imaginar que dos personas, reales o ficticias, formen una pareja sentimental.

La jerga de la generación Z y, cada vez más, de la generación Alfa, se alimenta de TikTok, los videojuegos, el inglés y la cultura del meme

Ghostear: cortar de repente toda comunicación con alguien sin darle explicaciones ni responder a sus mensajes.

Red flag: se usa para definir un comportamiento o característica que funciona como señal de alarma, especialmente en una relación sentimental.

Delulu: forma abreviada de 'delusional'. Se aplica a quien mantiene esperanzas poco realistas o vive instalado, generalmente de manera humorística, en una fantasía.

NPC: siglas de non-player character, personaje no controlado por el jugador en un videojuego. Se utiliza para describir a alguien sin iniciativa, con opiniones poco personales o que actúa de forma previsible.

POV: son las siglas de point of view, «punto de vista». En redes sociales introduce una situación que debe contemplarse desde la perspectiva del protagonista.

Algunas fórmulas desaparecen en pocos meses, mientras que otras terminan extendiéndose al habla general. Hay que decir que el inglés tiene un peso notable

Funar a alguien: denunciar o exponer públicamente a una persona por una conducta considerada reprochable, con el fin de que reciba una censura social.

Ser un evento canónico: se refiere a una experiencia inevitable, normalmente difícil o vergonzosa, que una persona debe vivir para aprender o evolucionar.

Ser tu Imperio romano: se utiliza para definir un asunto, persona o recuerdo en el que se piensa constantemente, casi como una obsesión.

Tener aura/ ganar o perder aura: poseer carisma, prestigio o una presencia que despierta admiración. Las acciones admirables suman 'puntos de aura' y las situaciones ridículas los restan.

Ser migajero o migajera: conformarse con recibir cantidades mínimas de atención, cariño o compromiso en una relación.

Real/ facto: respuestas empleadas para mostrar un acuerdo rotundo: equivalen a «es verdad», «totalmente» o «efectivamente».

Literal/ lit: formas empleadas como intensificadores para recalcar una afirmación, aunque lo dicho no siempre deba interpretarse literalmente.

Me renta/ me cunde: indica que algo apetece, compensa o merece la pena.

Devorar/ servir: hacerlo excepcionalmente bien, destacar o mostrarse con mucha seguridad y estilo.

Y la queso: juego de palabras formado a partir de 'y la que soporte'. Expresa indiferencia ante las críticas o las opiniones ajenas.

PEC/ por el culo: fórmula vulgar y deliberadamente absurda con la que se expresa que algo gusta o apetece muchísimo.

Rizz: alguien con rizz tiene carisma, encanto o habilidad para atraer y conquistar sentimentalmente a otra persona.