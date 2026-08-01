El fraude de las criptomonedas se dispara en Galicia: ganancias falsas y pérdidas millonarias

Una pequeña inversión empieza a generar beneficios extraordinarios. En la pantalla ves gráficas ascendentes y un saldo que no hace más que crecer, mientras un supuesto asesor financiero te anima a ingresar cantidades mayores. Todo parece funcionar hasta que intentas retirar el dinero.

Así operan las falsas plataformas de inversión que utilizan las criptomonedas como reclamo. Los delincuentes captan a sus víctimas a través de anuncios, redes sociales, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas. Después, les dirigen hasta una web o aplicación manipulada que muestra ganancias inexistentes. En realidad, el dinero nunca ha sido invertido.

Los beneficios que contempla la víctima en la pantalla nunca existen / PEXELS

Cuando la víctima solicita recuperar sus ahorros, los estafadores exigen nuevos pagos por supuestas comisiones, impuestos o verificaciones. En algunos casos, el engaño continúa con falsos abogados que prometen conseguir la devolución del dinero perdido. La Policía Nacional ha advertido de un aumento de estas estafas en Galicia y de la presencia de grupos organizados tras ellas.

Cerca de 100.000 euros perdidos en Vigo

La Policía Nacional alertó el mes pasado de varias denuncias presentadas en Vigo por estafas cometidas mediante falsas plataformas de inversión. En uno de los casos, la víctima perdió cerca de 100.000 euros.

Los delincuentes difundían campañas publicitarias en redes sociales, foros y aplicaciones de mensajería. Algunos anuncios incluían vídeos manipulados con inteligencia artificial en los que supuestos personajes famosos recomendaban las inversiones.

Después de un primer ingreso de poca cuantía, los estafadores podían entregar a la víctima un pequeño beneficio para ganarse su confianza. A continuación, la convencían para realizar transferencias mayores e instalar programas de control remoto en sus dispositivos. Cuando intentaba quitar el dinero, le reclamaban nuevos pagos por impuestos, comisiones o tasas inexistentes.

La Policía bloquea 60.000 euros en Viveiro

En abril de este año, la Policía Nacional consiguió evitar que una víctima de Viveiro perdiese la mayor parte de los 61.000 euros que había enviado a unos supuestos asesores financieros.

Comisaría de la Policía Nacional en Santiago / ECG

La persona había sido captada mediante las redes sociales. Siguiendo las instrucciones de los timadores, instaló en su móvil una aplicación que permitía controlar el dispositivo a distancia, abrió una cuenta en la entidad bancaria que le indicaron y realizó varias transferencias a cuentas españolas y extranjeras.

La actuación policial permitió bloquear dos operaciones por un total de 60.000 euros. Según explicó la Policía, en estas redes el dinero pasa por diferentes cuentas y puede terminar en manos de intermediarios que lo convierten en criptoactivos y lo envían a carteras digitales controladas por los delincuentes.

Denuncias de hasta 2 millones en Vigo y Redondela

La Policía Nacional de Vigo alertó en diciembre de 2025 de que recibía semanalmente denuncias de personas engañadas por falsas inversiones en Vigo y Redondela. Algunas víctimas habían solicitado préstamos para continuar aportando dinero y se habían recibido denuncias por cantidades de hasta dos millones de euros.

Las organizaciones utilizaban como gancho anuncios protagonizados por personajes famosos cuyas imágenes y voces habían sido manipuladas mediante inteligencia artificial. Tras la primera inversión, podían entregar una pequeña cantidad en concepto de beneficio para convencer a la víctima de que el negocio era real.

Al descubrir el fraude, algunas personas eran contactadas nuevamente por falsos bufetes de abogados que prometían recuperar sus ahorros a cambio de un nuevo pago. También el año pasado tuvo lugar la operación Netcapital. Comenzó después de que un vecino de Viana do Bolo denunciase haber perdido 9.431 euros en una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas.

Los delincuentes anunciaban en internet una empresa ficticia que prometía rentabilidades elevadas. Al pulsar en el anuncio, los usuarios eran dirigidos a una página diseñada para imitar una plataforma financiera. Allí, un falso asesor los guiaba durante el proceso y los animaba a realizar nuevas transferencias.

Los casos de Vigo, Viveiro y Viana do Bolo muestran que estas estafas no consisten únicamente en una página web falsa. Detrás puede haber una estructura organizada con captadores, supuestos asesores, aplicaciones de control remoto, cuentas bancarias intermediarias y personas encargadas de convertir el dinero en criptoactivos. Los beneficios que contempla la víctima en la pantalla nunca existieron: lo único real son las transferencias que salen de su cuenta.