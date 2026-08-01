Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  2. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  3. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  4. Los fuegos de fin de fiesta del Apóstol modifican el tráfico en Santiago: estas son las calles afectadas
  5. El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
  6. Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal
  7. La USC pierde la financiación del Ministerio de Sanidad para las nuevas plazas de Medicina
  8. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar en Santiago los nuevos capítulos de la serie 'Animal': estos son los exigentes requisitos

Las impactantes imágenes del cuaderno de bitácora de los 'pescadores' de furtivos

Las impactantes imágenes del cuaderno de bitácora de los 'pescadores' de furtivos

Directo | Ceuta recupera la normalidad después de que casi 70.000 migrantes regresen a Marruecos tras la crisis

Directo | Ceuta recupera la normalidad después de que casi 70.000 migrantes regresen a Marruecos tras la crisis

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto
Tracking Pixel Contents