Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentra los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado este domingo los datos sobre superficie calcinada este año y ha establecido en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en el mismo periodo de 2025.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La playa en la que se refugia Maxi Iglesias a una hora de Santiago: 600 metros de arena fina y olas perfectas
  2. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  3. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. Del accidente que casi la hunde a llenar recintos con 30.000 personas: la historia de la orquesta nacida en Negreira
  6. Radiografía de las nuevas conexiones internacionales de Lavacolla: ¿por qué Roma y Varsovia?
  7. Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: 'Es nuestro sueño
  8. El pregón de la SD Milladoiro reivindica que 'o pobo constrúese entre todos' y el alcalde de Ames confirma que en 2027 se renovará el campo de fútbol

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Científicos españoles crean un “cerebro cuántico” inspirado en la plasticidad neuronal humana

Científicos españoles crean un “cerebro cuántico” inspirado en la plasticidad neuronal humana

Directo | El Gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva

Directo | El Gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %

Lo devolvieron cuatro veces porque "tiraba de la correa" y ahora Ferrero ha encontrado el hogar que siempre mereció

Lo devolvieron cuatro veces porque "tiraba de la correa" y ahora Ferrero ha encontrado el hogar que siempre mereció

Del Lingua Urbana o el Atardecer no Gaiás al Festival C: los mejores planes para disfrutar al máximo de este mes de agosto en Santiago

Del Lingua Urbana o el Atardecer no Gaiás al Festival C: los mejores planes para disfrutar al máximo de este mes de agosto en Santiago

Trump tiene previsto reanudar las conversaciones con Irán de forma inminente

Trump tiene previsto reanudar las conversaciones con Irán de forma inminente
Tracking Pixel Contents