12 de agosto
No basta con las gafas: el accesorio que necesitas para fotografiar el eclipse con el móvil
Fotografiar el eclipse requiere más que unas simples gafas: los sensores de los móviles también necesitan una protección especial ante la luz solar directa
Ante un fenómeno histórico como el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, son muchos los que querrán inmortalizarlo con sus móviles o cámaras.
Miles de personas ya tienen sus gafas homologadas preparadas para contemplar el eclipse con seguridad, pero hay un detalle que muchos pasan por alto: si quieres fotografiar el eclipse con el móvil, las gafas no son suficientes.
De la misma forma que hay que proteger los ojos con gafas homologadas, los expertos recuerdan que la cámara del teléfono también necesita protección específica. Sin un filtro adecuado, apuntar directamente al Sol durante las fases parciales del eclipse puede dañar el sensor de la cámara e impedir obtener una buena imagen.
Unas gafas para el móvil
La solución más sencilla es colocarle unas gafas como las que vas a utilizar sobre la cámara del móvil o bien optar por filtros específicos que tapen por completo el objetivo de la cámara, similares a los que utilizan las cámaras profesionales.
Aunque muchas personas optan por colocar unas gafas homologadas delante de la cámara, es fundamental que la lente quede totalmente cubierta y que, en ningún caso, se apunte directamente al Sol sin esa protección. Además, mientras haces la fotografía, debes seguir utilizando las gafas homologadas para observar el eclipse.
Como consejo extra, y dirigido especialmente a los amantes de la fotografía, es recomendable llevar un trípode y poner el temporizador.
El error que comete casi todo el mundo
Los expertos coinciden en un error que comete mucha gente ante este tipo de fenómenos: el de obsesionarse con conseguir la fotografía perfecta.
La fase de totalidad del eclipse durará algo más de un minuto en las zonas de Galicia donde mejor se verá el fenómeno. Precisamente por su brevedad, los expertos insisten en una recomendación: disfrutar del eclipse en directo y no vivirlo únicamente a través de la pantalla del móvil.
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