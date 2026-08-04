El mirador entre viñedos a 40 minutos de Santiago que abrirá para disfrutar del eclipse solar con vino

El eclipse solar del próximo 12 de agosto podrá contemplarse desde uno de los miradores más singulares de las Rías Baixas. Bodegas Martín Códax abrirá su espacio exterior en Cambados, a unos 40 minutos de Santiago, para organizar una jornada que permitirá seguir el fenómeno astronómico con vistas a la ría de Arousa.

La propuesta busca convertir la observación del eclipse en una experiencia compartida en la que se combinarán el paisaje atlántico, el vino y la gastronomía. El evento tendrá lugar en el mirador de la bodega y estará vinculado a Alma Atlántica, una de sus marcas.

Las personas que acudan serán recibidas con una copa de Alma Atlántica y dispondrán de gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad. La organización entregará también a cada asistente una bolsa con un tentempié para acompañar la jornada mientras el cielo cambia sobre la ría.

El mirador se transformará así en un punto de encuentro desde el que seguir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año en un entorno abierto y con el Atlántico como telón de fondo.

La actividad pretende ofrecer una forma diferente de contemplar el eclipse, alejándose de una observación exclusivamente individual y convirtiéndolo en una cita para compartir. La propuesta se desarrollará en un ambiente relajado y aprovechará la ubicación elevada del mirador y sus vistas sobre el paisaje de Arousa.

Los menores podrán acceder gratuitamente

La experiencia está concebida también para el público familiar. Los menores de edad podrán entrar gratis en el recinto y recibirán sus propias gafas homologadas para contemplar el eclipse.

La entrada para los adultos tendrá un precio de 20 euros. Los billetes ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketrona y podrán adquirirse hasta completar el aforo.

Las plazas serán limitadas, por lo que la participación estará condicionada a la capacidad disponible en el mirador. La información facilitada por la organización no concreta el número total de entradas que se pondrán a la venta ni el horario exacto de apertura del recinto.

La experiencia para adultos incluye el acceso al mirador, la copa de bienvenida, las gafas de observación y el tentempié. En el caso de los menores, la entrada gratuita contempla también la entrega de las gafas homologadas.

La organización pone especial énfasis en el uso de estos elementos de protección para seguir el fenómeno. La nota difundida no especifica si será posible adquirir gafas adicionales en el recinto ni detalla otras condiciones de acceso.

Una segunda propuesta gastronómica en la terraza

Mientras el mirador acoge la observación del eclipse, la terraza de la bodega celebrará una edición especial de As Tardes do Atlántico, el ciclo que combina gastronomía y vinos en las instalaciones de Cambados.

Esta sesión estará inspirada expresamente en el eclipse y contará con una propuesta culinaria de BaceLo, acompañada por los vinos de Martín Códax.

Las dos actividades se desarrollarán de manera paralela, aunque se plantean como experiencias diferentes y complementarias. Por una parte, el mirador estará destinado a la observación del fenómeno con Alma Atlántica; por otra, la terraza reunirá la oferta gastronómica y vinícola de As Tardes do Atlántico.

Las entradas para esta segunda actividad saldrán a la venta el próximo 6 de agosto a las 12.00 horas, también a través de Ticketrona. La información difundida no detalla el precio de esta modalidad ni especifica si permitirá acceder igualmente al mirador.

La bodega busca de este modo convertir sus instalaciones en un espacio en el que se encuentren naturaleza, paisaje, gastronomía y vino durante la tarde del eclipse.

Dos formas de seguir el fenómeno desde Cambados

La iniciativa ofrecerá, por tanto, dos alternativas para vivir la jornada del 12 de agosto. La primera se centrará directamente en la observación desde el mirador e incluirá gafas homologadas, bebida y tentempié. La segunda se desarrollará en la terraza y tendrá un carácter principalmente gastronómico.

La actividad del mirador estará abierta tanto a adultos como a menores y pretende facilitar que las familias puedan acudir juntas. La gratuidad infantil permitirá que los más jóvenes participen en la observación y reciban el material necesario para seguir el eclipse.

El evento se celebrará en un enclave con vistas a la ría de Arousa, uno de los principales elementos de la propuesta. La organización presenta el paisaje atlántico y los cambios de luz durante el fenómeno como parte central de la experiencia.

El eclipse servirá también como hilo conductor de la edición especial de As Tardes do Atlántico. La sesión gastronómica adaptará su planteamiento habitual a una jornada marcada por el acontecimiento astronómico.

Las entradas de ambas propuestas se comercializarán mediante la misma plataforma, aunque en fechas diferentes. Las correspondientes al mirador ya están disponibles, mientras que las de la terraza podrán comprarse desde el mediodía del 6 de agosto.

Con esta programación, el espacio de Cambados se prepara para recibir el 12 de agosto a quienes quieran contemplar el eclipse desde las Rías Baixas. La combinación de observación, paisaje y gastronomía convierte la cita en una de las propuestas organizadas en Galicia alrededor del fenómeno, con plazas limitadas y una modalidad gratuita para los menores.