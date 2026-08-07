Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 35, 38 y 47, y las estrellas 01 y 02.

El código del Millón ha sido el FDB34577.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima
  2. Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
  3. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años
  4. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  5. Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi
  6. Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín
  7. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  8. Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"
Tracking Pixel Contents