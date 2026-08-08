Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Ahogamiento

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.

Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.

Noticias relacionadas

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima
  2. Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
  3. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años
  4. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  5. Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi
  6. Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín
  7. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  8. Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"
Tracking Pixel Contents