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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026

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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026.

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Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 9 de agosto de 2026 es: 31, 25, 22, 32 y 28, siendo el número clave el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

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  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

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