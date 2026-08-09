Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 9 de agosto de 2026 es: 31, 25, 22, 32 y 28, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- 50 familiares, varias generaciones y un mismo apellido: la familia Blanco vuelve a reunirse en A Estrada
- El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello
- Una panadería de Santiago se cuela entre las mejores de España: 'Empecé vendiendo hamburguesas en Venezuela
- El marisco de Muros-Noia desova y crece rápido, anticipando una campaña de otoño prometedora
- Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
- Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Evacuan en helicóptero a una menor en las Illas Cíes tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia