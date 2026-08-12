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Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Dónde ver el eclipse, a qué hora, cómo buscar un buen punto, cómo observarlo con seguridad o cómo evitar aglomeraciones en los desplazamientos son algunos de los consejos a tener en cuenta

Imagen de un eclipse.

Imagen de un eclipse. / Archivo

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José Luis Escudero

Olaya González

Rubén Gargoi

Madrid

El eclipse total solar de este miércoles 12 de agosto va a cruzar España desde Galicia hasta las islas Baleares. El Sol se irá oscureciendo poco a poco cerca del horizonte y al suceder en verano las probabilidades de tener un cielo despejado para la observación son más altas.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

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Sigue en directo y con señal de vídeo el eclipse solar.

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