Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Incendio

Un incendio en un parking de Peñíscola (Castellón) provoca heridos y varios vehículos quemados

Los bomberos trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Boix

Peñíscola

Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola. / Alba Boix

El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.

Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.

En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.

Noticias relacionadas

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles.

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles. / Alba Boix

Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Todavía se desconocen cuántos son los vehículos afectados, aunque Mediterráneo ha constatado que hay al menos tres automóviles calcinados. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
  2. ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
  3. No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
  4. El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
  5. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  6. El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  7. Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
  8. Más de una docena de detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína

Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

Todos preparados para el evento astronómico del año

Todos preparados para el evento astronómico del año

De la maldición de las nubes al milagro en la costa de Lugo: el cielo se despeja justo a tiempo para el eclipse

De la maldición de las nubes al milagro en la costa de Lugo: el cielo se despeja justo a tiempo para el eclipse

DIRECTO | Eclipse solar desde el observatorio de Yebes, Guadalajara

Matt Damon no se entera ni del clima

Matt Damon no se entera ni del clima

Israel B en Santiago: «Eso de decir urbana es una tontería como un piano, hacemos música negra»

Israel B en Santiago: «Eso de decir urbana es una tontería como un piano, hacemos música negra»

Horas cruciales en Colombia: se cierra la ventana de las 72 horas de supervivencia y empieza el tiempo del milagro

Horas cruciales en Colombia: se cierra la ventana de las 72 horas de supervivencia y empieza el tiempo del milagro

Vicky Calleja, cocinera: “Los berberechos en lata están mucho más buenos si aprovechas su jugo y los mezclas con aguacate, cebolla y kikos”

Vicky Calleja, cocinera: “Los berberechos en lata están mucho más buenos si aprovechas su jugo y los mezclas con aguacate, cebolla y kikos”
Tracking Pixel Contents