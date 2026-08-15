Fallece con cinco días de diferencia un matrimonio de Pontevedra tras 78 años de casados

Él arrastraba una enfermedad que acabó con su vida este domingo y ella falleció este viernes «de pena», aseguran sus seres queridos. Ni la muerte ha logrado separar al matrimonio veterano del Val Miñor, y probablemente de la provincia, tras algo más de tres cuartos de siglo de feliz convivencia en el barrio de O Viso, en Nigrán.

Francisco Soto Pino, Paco da Fe para cientos de familias miñoranas a las que asistió como agente de seguros de la compañía en Vigo durante su trayectoria laboral, y Carmen Giráldez González celebraban recientemente su 78 aniversario de boda ante las cámaras de este diario. Él no dudaba en arrancarse a cantar mientras ella lo contemplaba embelesada y risueña. Mantenían, tantas décadas después, un verdadero amor que se percibía con solo observarlos unos segundos.

Parece que Carmen no soportó la ausencia de Paco. Y es que se puede morir de amor, tal y como indican estudios científcos como el publicado en 2024 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Sus autores señalan que el estrés provocado por la pérdida del compañero o compañera de vida no solo afecta a nivel emocional, sino que tiene consecuencias físicas tangibles. El duelo por el fallecimiento de la pareja puede producir un debilitamiento de las defensas del organismo, de manera que pueden aflorar enfermedades o dolencias preexistentes. Es un efecto cascada que acelera el deterioro y provoca, en casos extremos, la muerte.

Foto de boda de Paco y Carmen, un día de marzo de 1948. / Marta G. Brea

La avanzada edad tampoco habrá ayudado en este caso. Carmen cumplía los 100 mañana domingo, 16 de agosto, cuatro meses después que su amado, que se había convertido en centenario el 7 de abril. Nunca se separararon durante su larga convivencia, tal y como relataban a FARO en su última entrevista. Ni una noche habían dormido separados hasta que hace unos meses Paco pasó por varios ingresos hospitalarios.

Ni siquiera recordaban la vida uno sin el otro porque lo suyo no fue un flechazo. Se conocían desde niños porque vivían a apenas 500 metros de distancia. Carmen en la casa donde después formaron su propia familia en O Viso, en San Pedro da Ramallosa, y Paco en la misma parroquia, pero en el barrio de Mallón. Se veían por los caminos, cuando iban a la fuente para surtir aquellos hogares de la posguerra que todavía no tenían agua corriente, cuando trabajaban en el campo… Se hicieron novios a los 16 años, cuando empezaron a disfrutar de fiestas y bailes, y se casaron a los 22. Fue «un día de marzo de 1948». No recordaban cuál y les daba la risa cuando se miraban y repetían «pasou tanto tempo…».

La fiesta vecinal por las bodas de brillantes (75 años) de la pareja. / /

Pero no por ello dejaron de celebrar su aniversario con sus tres hijos, cinco nietos y un bisnieto. El vecindario y el Concello de Nigrán les brindaron una fiesta cuando cumplieron las bodas de brillantes, 75 años, en 2023.

Bailaron como en los viejos tiempos. Eran unos ases del tango. Hasta el punto que «nos facían o coro e nos aplaudían», recordaban orgullosos.

Se reconocían «moi festeiros», tenían mucho que celebrar y también mucho que olvidar. La infancia de Carmen fue durísima. Su madre murió cuando tenía solo 6 años y a su padre lo mataron los falangistas en 1936, cuando acabada de cumplir los 10. Once meses después murieron también los abuelos que la habían acogido. Aún le costaba hablar de ello ocho décadas después.

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Dejaron atrás las amarguras en el momento en que unieron sus vidas. Viajaron juntos a Argentina, Brasil, Uruguay, Marruecos y también disfrutaron del turismo por España adelante gracias al Imserso. Se divirtieron, pero también trabajaron muchísimo, aseguraban. Vivieron felices y comieron perdices, como en cualquier cuento de hadas.