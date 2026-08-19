Investigación
Una mujer herida grave en Madrid tras ser apuñalada en un posible caso de violencia machista
La mujer de de 35 años ha recibido cuatro heridas "importantes" de arma blanca y ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre
EFE
Una mujer de 35 años se encuentra en grave estado tras ser apuñalada este martes por la noche en un domicilio del barrio madrileño de Usera en un posible caso de violencia machista.
La mujer ha recibido cuatro heridas "importantes" de arma blanca y tras ser atendida y estabilizada por un equipo de Samur-Protección Civil fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre, según Emergencias Madrid.
La agresión se ha producido sobre las 22:00 horas del martes en una vivienda de la calle Dolores Barranco, del barrio de Usera.
Según los primeros datos, la propia mujer agredida logró salir a la calle, donde recibió la primera asistencia médica.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión, que apunta a un nuevo caso de violencia machista.
La Policía Municipal de Madrid colaboró con los servicios de emergencia para escoltar el convoy sanitario al hospital donde quedó ingresada la mujer.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
- De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
- El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz