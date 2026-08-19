Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Un total de 26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio 'convectivo' de Pinofranqueado, que genera su propia meteorología, viento y temperatura

Una imagen del incendio forestal en Pinofranqueado (Mérida).

Una imagen del incendio forestal en Pinofranqueado (Mérida). / INFOEX / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  2. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  3. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  4. La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
  5. El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
  6. De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
  7. El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
  8. Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto
Tracking Pixel Contents