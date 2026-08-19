Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Los evacuados por el incendio de Huesca Largos días y largos los insomnios que desde hace nueve días acompañan a más de mil personas en Aragón. Son los evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que confían en su pronta vuelta a casa después de que el Gobierno de Aragón anunciara que la reconstrucción de servicios permite el regreso a las localidades más alejadas del fuego. Por el momento este miércoles regresarán de forma escalonada los residentes en Santa María, Salinas, Villalangua, Larués, Bailo, Arbues y Alastuey. Lo demás confían en no tener que esperar mucho para preparar su vuelta a casa. (Seguir leyendo)

26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio de Pinofranqueado Un total de 26 medios aéreos trabajarán desde primeras horas de esta mañana en el incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), tras una noche en la que los efectivos terrestres han podido atacar algunas zonas centrales del fuego. Helicópteros y aviones anfibios participarán en la labores de control del incendio, que comenzó este martes a las 14:30 horas en una cuneta de la carretera CC-122, vía que enlaza las pedanías de Robledo y Avellanar, ambas pertenecientes al municipio cacereño de Pinofranqueado. Sobre el terreno trabajarán más de 200 efectivos, entre bomberos forestales, unidades helitransportadas, bomberos de la Diputación de Cáceres, agentes del Medio Natural y técnicos).

Vecinos de 7 pueblos del entorno del fuego de Riglos (Huesca) podrán volver a casa mañana Los vecinos de siete de los diecinueve núcleos desalojados por el incendio de Riglos (Huesca) podrán progresivamente volver a casa a partir de mañana. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Aalastuey y Larués, como ha detallado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) celebrada esta tarde para analizar la evolución del fuego. El regreso, ha insistido en declaraciones a los medios, se hará durante la mañana de forma progresiva, con el apoyo siempre de la Guardia Civil, que va a instalar un punto de información en Bailo para atender los problemas de los vecinos que, al volver a casa, descubran que ha sufrido algún desperfecto.

El incendio de Pinofranqueado obliga a evacuar a 700 personas y un centro asistencial El incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), en la comarca de Las Hurdes, ha obligado ya a evacuar a unas 700 personas de distintas alquerías y en breve serán evacuados los usuarios de un centro de atención a personas con discapacidad situado en La Fragosa, en el término municipal de Nuñomoral. Son nueve las alquerías evacuadas, cuatro pertenecientes al término municipal de Pinofranqueado (El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa) y cinco al de Nuñomoral (Avellanar, Horcajo, Erías, Castillo y Robledo). Estas personas han sido alojadas en la Residencia de Estudiantes del municipio de Caminomorisco, a unos 4,5 kilómetros de Pinofranqueado, aunque también se podría habilitar el Centro de Documentación de esta última localidad.

Evacuadas 600 personas por un incendio en Extremadura y mejoran los de Huelva y Huesca Un nuevo incendio forestal declarado este martes en la comarca de Las Hordas, en Pinofranqueado (Cáceres), ha obligado al desalojo de alrededor de 600 personas, mientras los fuegos de Niebla (Huelva) y Las Peñas de Riglos (Huesca) continúan evolucionando favorablemente. La superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año asciende a 254.730 hectáreas, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica. Por primera vez desde el arranque de la campaña, la superficie calcinada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025.

El número de desalojados por el incendio de Pinofranqueado (Cáceres) se eleva a 600 Alrededor de 600 personas ya han sido evacuadas como medida preventiva por el incendio forestal en Pinofranqueado (Cáceres), en la comarca de Las Hurdes, donde trabajan para su extinción numerosos medios aéreos y terrestres. Son ocho las alquerías evacuadas -Avellanar, Castillo, Erías, Horcajo, El Gasco, Martinlandrán, La Fragosa y Robledo- todas ellas situadas al noroeste de este término municipal, han informado fuentes del Gobierno extremeño. Estas personas han sido alojadas en la Residencia de Estudiantes del municipio de Caminomorisco, a unos 4,5 kilómetros de Pinofranqueado, aunque también se podría habilitar el Centro de Documentación de esta última localidad.

El Gobierno de Aragón pide personarse en la causa del incendio de Riglos como perjudicado Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Huesca en el que solicitan que el Ejecutivo autonómico se persone en el procedimiento abierto por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en calidad de perjudicado. El fuego se declaró el pasado día 10 y los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil establecieron su punto de inicio en un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132. El 13 de agosto el Seprona detuvo a un hombre de 28 años y, al día siguiente, el juez decretó prisión provisional y sin fianza con un auto en el que el magistrado destacó que la Guardia Civil situó al arrestado en sus informes "en el punto exacto" donde se ubicaba el inicio del fuego.

El incendio de Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar cinco alquerías y la UME se suma al dispositivo de extinción El incendio registrado este martes en Las Hurdes (Cáceres) ha obligado a evacuar de manera preventiva cinco alquerías del término municipal de Pinofranqueado y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según confima la Junta de Extremadura. El rápido avance de las llamas ha provocado la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil (Infocaex) y del nivel 2 de peligrosidad, por el que se ha requerido la presencia de medios estatales. Leer más

Un incendio en Las Hurdes, de nivel 2, obliga a evacuar la alquería de Avellanar (Cáceres) Cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado (Cáceres), que ya ha obligado a evacuar la alquería de Avellanar, de unos veinte vecinos, como medida preventiva. De hecho, la Junta de Extremadura ha elevado la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), que pasa del nivel 1 al 2, han informado fuentes del Gobierno regional. En este caso, se activa por la posible afección a la alquería de Avellanar, desde donde los vecinos se han trasladado a la pedanía de Castillo por sus propios medios.