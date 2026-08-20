Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Diez comunidades autónomas tienen este jueves activados avisos meteorológicos, siete de ellas con nivel naranja por peligro importante ante la previsión de fuertes tormentas, rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora y temperaturas que alcanzarán los 39 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido estas advertencias naranjas en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

En el caso del archipiélago balear, el norte y nordeste de Mallorca afrontarán previsiblemente un riesgo grave por máximas de 39 grados, que irán acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

En cuanto a Ibiza y Formentera, se registrarán igualmente fenómenos costeros y se prevé que sople un viento del suroeste de 40 a 50 km/h (fuerza 6), mientras que en Menorca el aviso tiene en cuenta la probabilidad de que se produzcan rissagas, con una oscilación en el nivel del mar de 0,7 metros.

La provincia que resultará más afectada por la meteorología en Castilla y León será Burgos. Allí las precipitaciones podrán dejar en una hora acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado mientras que en áreas como la Meseta de Valladolid, la de Zamora, la zona de Sanabria y la Ibérica de Soria las tormentas intensas con granizo y rachas muy fuertes de viento marcarán la tónica.

En Castilla-La Mancha, el peligro importante acechará a la provincia de Albacete, con acumulados de unos 40 litros por metro cuadrado y precipitaciones en Hellín y Almansa, la Mancha Albaceteña o Alcaraz y Segura.

El aviso se activará en Cataluña a partir de las 14.00 horas en puntos de Tarragona, donde además de tormentas y precipitaciones, el calor no dará tregua y castigará, según las estimaciones, con máximas de 36 grados en zonas del Litoral norte y la Depresión Central de Tarragona.

También se esperan rissagas en la Región de Murcia, sobre todo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón. En esa provincia, las tormentas y las precipitaciones con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado serán protagonistas en el Altiplano, donde la Agencia ha alertado de un peligro importante a causa de esos fenómenos.

El aviso por precipitaciones y tormentas se activará asimismo desde el mediodía en la Ibérica riojana (La Rioja), que anticipa además granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante y Valencia se preparan para soportar temperaturas elevadas, de hasta 39 grados en los litorales; vientos de entre 40 a 55 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de 2 a 3 metros.

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Además de estos lugares en alerta hoy por inclemencias meteorológicas, estarán bajo avisos aunque de menor intensidad, con nivel amarillo, que avisa de peligro para realizar ciertas actividades, Andalucía, Aragón y el País Vasco, donde las precipitaciones y las tormentas intensas serán un claro elemento predominante.