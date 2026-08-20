El incendio de Las Hurdes alcanza las 4.800 hectáreas y concentra los trabajos en tres zonas

El incendio de Las Hurdes (Cáceres) ha calcinado ya 4.800 hectáreas, una superficie equivalente a 48 kilómetros cuadrados, y continúa activo en varios sectores tras una noche en la que no se han podido lograr los avances esperados. Los trabajos se concentran este jueves en las zonas de Cerezal, Horcajo y Aldehuela, además del frente norte, donde una lengua de fuego desciende lentamente bajo vigilancia de los equipos de extinción.

La evolución del incendio ha permitido autorizar el regreso de los vecinos de Robledo sin restricciones y de Castillo y Avellanar, aunque estos últimos deberán permanecer dentro de sus cascos urbanos. También se ha suavizado el confinamiento de Nuñomoral, cuyos habitantes ya pueden salir de sus casas y desplazarse por el núcleo urbano.

Vista de la alquería de Avellanar, tras el paso del incendio de Las Hurdes. / El Periódico / X

El operativo terrestre aumenta en 29 efectivos, al pasar de los 244 profesionales desplegados ayer por la tarde a 273 esta mañana. Los medios aéreos se mantienen en 24. La situación operativa 2 del Plan Infocaex y el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex continúan activados. El Cecopi se reunirá nuevamente a las 15.00 horas para evaluar la evolución y decidir si pueden modificarse otras medidas de protección.

Pruencia y "cierto optimismo"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha explicado tras la reunión del Cecopi que durante la noche se han conseguido "pequeños avances", pero no todos los que esperaba el operativo a pesar de las condiciones meteorológicas favorables (temperaturas más bajas y una humedad elevada) debido al comportamiento propio del incendio. "Éramos optimistas, pero aun así el avance ha sido lento", ha reconocido.

El dispositivo afronta su tercera jornada con "prudencia y cierto optimismo", a la espera de que las condiciones meteorológicas previstas permitan consolidar el perímetro y siempre pendientes de la formación de pirocúmulos, las rachas de viento y el desplazamiento continuo de pavesas.

El operativo desplegado durante la mañana está formado por 273 profesionales y 24 medios aéreos. Los recursos se distribuirán entre los sectores de Cerezal, Horcajo, Aldehuela y el frente norte. Preocupa especialmente la zona de la alquería de Aldehuela, de difícil acceso y con grandes pendientes.

Las aeronaves actuarán siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan. Durante las jornadas anteriores, la inversión térmica y la acumulación de humo han dificultado su incorporación a primera hora, pese a las condiciones inicialmente favorables. "Hay que seguir trabajando con prudencia, con cierto optimismo y con toda la fuerza para controlar este tremendo incendio", ha señalado Guardiola.

Fotogalería | Comparecencia de Guardiola en el Cecopi de Las Hurdes / Toni Gudiel

Regreso a tres alquerías

La evolución del incendio ha permitido autorizar el regreso de los vecinos de Robledo, Castillo y Avellanar, aunque con condiciones diferentes. Los habitantes de Robledo podrán desplazarse con libertad porque, según ha indicado Guardiola, no existe peligro en esta zona.

Los vecinos de Castillo y Avellanar también podrán regresar a sus viviendas, pero deberán permanecer dentro de los respectivos cascos urbanos. La restricción pretende mantener despejadas las carreteras y facilitar el movimiento de los vehículos y equipos que trabajan en la extinción.

El resto de las personas desalojadas, procedentes de Horcajo, Erías, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Cerezal y Aceitunilla, continuarán alojado en la residencia de estudiantes de Caminomorisco. Por su parte, los 38 usuarios del Cottolengo de Las Hurdes permanecen en el centro sociosanitario de Plasencia, mientras las personas vulnerables de Asegur continúan evacuadas por precaución.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha explicado en declaraciones a Efe que la residencia de Caminomorisco se encuentra al cien por cien de ocupación, por lo que ha sido necesario habilitar nuevas plazas en Nuñomoral y en Pinofranqueado.

Además, la Junta de Extremadura ha tenido conocimiento de una incidencia en el suministro de agua de la residencia. Guardiola ha indicado que se ha avisado a la Diputación de Cáceres para que intervenga a través de MásMedio, el consorcio encargado de la gestión del abastecimiento, y solucione el problema.

Mejora en Nuñomoral

Las restricciones también se han reducido en Nuñomoral. Sus habitantes, que permanecían confinados dentro de sus casas desde las 20.30 horas del miércoles por la elevada concentración de humo, ya podrán desplazarse por el casco urbano, aunque no deberán abandonar la población.

La medida se ha adoptado después de revisar la evolución de las llamas y la calidad del aire. El núcleo no se encuentra amenazado directamente en estos momentos, pero las autoridades mantienen las precauciones para no entorpecer los trabajos del dispositivo.

La situación en Salamanca

La situación ha mejorado igualmente en la provincia de Salamanca, donde el incendio penetró durante la tarde del miércoles por el pico Tiendas, dentro del término municipal de Agallas. La entrada se produjo con una carrera "muy rápida y violenta" y generó dos pequeños frentes que han quedado controlados y sin llama.

Pirocúmulos generados por el incendio de Las Hurdes, en Pinofranqueado y Salamanca. / Jorge Pino / X

El jefe de jornada del Centro Provincial de Mando de Salamanca, José Luis Chao, ha explicado en declaraciones a Efe que el fuego apenas ha superado el límite provincial y ha afectado a una superficie reducida. El cambio del viento de sur a norte ha empujado las llamas hacia la zona ya quemada, lo que ha dificultado una nueva progresión por territorio salmantino.

La acumulación de humo obligó a valorar durante un breve periodo la posible evacuación de Vegas de Domingo Rey, la pedanía de Agallas más próxima al incendio, aunque finalmente no ha sido necesario adoptar la medida. La humareda llegó a percibirse incluso en Salamanca capital, situada a unos 110 kilómetros.

La mejoría ha permitido a la Diputación de Salamanca retirar durante la madrugada sus medios de extinción, aunque mantiene seis dotaciones preparadas para un despliegue inmediato si cambia el viento. La Junta de Castilla y León conserva 20 de los 68 medios asignados desde el inicio de la emergencia, ya sin recursos aéreos.

El incendio continúa registrado con el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) en Castilla y León. Para este jueves se espera una evolución favorable debido al descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad relativa y el viento del norte. "Aquella zona está mejor controlada y está todo bien", ha resumido María Guardiola.

Fuente: El Periódico de Extremadura