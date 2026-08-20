Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Temporal peligroso

Reventón húmedo en Valencia: "Volaban piedras por la carretera"

Fenómenos meteorológicos como los reventones húmedos, que alcanzan los 173 km/h en Alzira (Valencia) provocan caídas de techos

Tormenta intensa en Alzira (Valencia)

Tormenta intensa en Alzira (Valencia)

Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Íñigo Roy

Marta Rojo

Laura Ballester

La inestabilidad atmosférica que se está registrando en la provincia de Valencia está provocando reventones húmedos en ciudades como Alzira y Carcaixent, ambas en Valencia, donde se han registrado rachas de hasta 105 kilómetros por hora. Estos fenómenos están desencadenando fuertísimas rachas de vientos que están obligando a los vecinos a buscar refugio.

Mireia y su pareja habían pensado aprovechar el día para ir a comer a Alzira. Han llegado a hacerlo, pero no sin susto. "Nos ha pillado el reventón térmico", explica ella. Asegura que, por el camino hasta allí, han podido ver "literalmente" cómo los techos de las casas "volaban". "Hemos tenido que meternos en el parking de una fábrica para resguardarnos de la tormenta, porque volaban piedras por la carretera", relata. Ahora, están ya a resguardo aunque después de vivir un episodio que no habían visto nunca antes con tanta virulencia. En Sumacàrcer (Valencia) se han registrado rachas de 149 kilómetros por hora.

Qué es un reventón

El reventón se origina a raíz del desplome del aire a gran velocidad que choca contra el suelo, este suceso es acompañado por fuertes rachas de viento y lluvias repentinas que pueden ser peligrosos a su paso. Provienen del núcleo de una tormenta en forma de corriente descendiente y su duración se comprende entre 5 y 30 minutos. Según la meteorología pueden ser húmedos o secos. Pero, a causa de las olas de calor ha surgido una nueva variante: el reventón térmico o cálido.

La principal diferencia depende si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Y, por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.

Este fenómeno categorizado de especial es cada vez más frecuente en las olas de calor que visitan nuestro país. Este derivado surge cuando la corriente descendiente, tras atravesar la capa de aire cálido y seco que la impulsa, llega a un nivel estable, frío y húmedo cercano a la superficie, pero no llega a contactar con el suelo. Este proceso resulta en una repentina e intensa corriente de aire cálido, en el que suele bajar el nivel de humedad; suele ocurrir en la fase final de una tormenta.

Noticias relacionadas

Normalmente comienza cómo un reventón seco clásico: las nubes de humedad se funden con el aire seco, pero, a medida que empieza a llover y se enfría el aire, el agua se evapora, por lo que no llega al suelo por el calor seco entre la nube y la superficie. A partir de este suceso, el aire frío por su peso se desploma sobre el suelo y se extiende en forma de ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, pero el aire se va calentando a medida que ejerce presión contra el pavimento creando una atmósfera seca y abrasadora.

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
  2. La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
  3. La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
  4. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  5. Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
  6. Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
  7. Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
  8. Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia

Fallece José Gutiérrez Carou, antiguo jefe técnico de Radio Galicia en Santiago

Fallece José Gutiérrez Carou, antiguo jefe técnico de Radio Galicia en Santiago

Cómo elegir un buen matcha: en qué tienes que fijarte, según una nutricionista

Cómo elegir un buen matcha: en qué tienes que fijarte, según una nutricionista

Sin rastro del supuesto león: la Guardia Civil suspende el operativo en Toledo

Sin rastro del supuesto león: la Guardia Civil suspende el operativo en Toledo

Puente critica a Mandani por excusarse al no usar el casco en bicicleta

Puente critica a Mandani por excusarse al no usar el casco en bicicleta

Panorama, París de Noia, América e Olympus poñerán música ao Nazareno da Pobra

Panorama, París de Noia, América e Olympus poñerán música ao Nazareno da Pobra

Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no aprenden solo con un ‘no’, primero hay que enseñarles la alternativa”

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no aprenden solo con un ‘no’, primero hay que enseñarles la alternativa”

Ribeira mobiliza a Policía Local para garantir un consumo responsable da auga da rede municipal

Ribeira mobiliza a Policía Local para garantir un consumo responsable da auga da rede municipal
Tracking Pixel Contents