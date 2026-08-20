Reventón húmedo en Valencia: "Volaban piedras por la carretera"

La inestabilidad atmosférica que se está registrando en la provincia de Valencia está provocando reventones húmedos en ciudades como Alzira y Carcaixent, ambas en Valencia, donde se han registrado rachas de hasta 105 kilómetros por hora. Estos fenómenos están desencadenando fuertísimas rachas de vientos que están obligando a los vecinos a buscar refugio.

Mireia y su pareja habían pensado aprovechar el día para ir a comer a Alzira. Han llegado a hacerlo, pero no sin susto. "Nos ha pillado el reventón térmico", explica ella. Asegura que, por el camino hasta allí, han podido ver "literalmente" cómo los techos de las casas "volaban". "Hemos tenido que meternos en el parking de una fábrica para resguardarnos de la tormenta, porque volaban piedras por la carretera", relata. Ahora, están ya a resguardo aunque después de vivir un episodio que no habían visto nunca antes con tanta virulencia. En Sumacàrcer (Valencia) se han registrado rachas de 149 kilómetros por hora.

Qué es un reventón

El reventón se origina a raíz del desplome del aire a gran velocidad que choca contra el suelo, este suceso es acompañado por fuertes rachas de viento y lluvias repentinas que pueden ser peligrosos a su paso. Provienen del núcleo de una tormenta en forma de corriente descendiente y su duración se comprende entre 5 y 30 minutos. Según la meteorología pueden ser húmedos o secos. Pero, a causa de las olas de calor ha surgido una nueva variante: el reventón térmico o cálido.

La principal diferencia depende si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Y, por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.

Este fenómeno categorizado de especial es cada vez más frecuente en las olas de calor que visitan nuestro país. Este derivado surge cuando la corriente descendiente, tras atravesar la capa de aire cálido y seco que la impulsa, llega a un nivel estable, frío y húmedo cercano a la superficie, pero no llega a contactar con el suelo. Este proceso resulta en una repentina e intensa corriente de aire cálido, en el que suele bajar el nivel de humedad; suele ocurrir en la fase final de una tormenta.

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Normalmente comienza cómo un reventón seco clásico: las nubes de humedad se funden con el aire seco, pero, a medida que empieza a llover y se enfría el aire, el agua se evapora, por lo que no llega al suelo por el calor seco entre la nube y la superficie. A partir de este suceso, el aire frío por su peso se desploma sobre el suelo y se extiende en forma de ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, pero el aire se va calentando a medida que ejerce presión contra el pavimento creando una atmósfera seca y abrasadora.

Fuente: Levante - EMV