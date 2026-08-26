Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en SantiagoPrecio récord hotelesMaría PardoNarcopiso en ConxoRúa das Rodas
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola (Barcelona) y esperan controlarlo este miércoles

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  2. Las primeras lluvias del verano refrescan los ríos y frenan la evaporación: algún cauce del área de Santiago duplicó su exiguo caudal
  3. Accidente en la AG-56, dirección Santiago: una colisión por alcance deja retenciones de hasta dos kilómetros
  4. El restaurante a media hora de Santiago que conquista al presentador José Ribagorda con su empanada: “La mejor comida y las mejores vistas”
  5. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  6. La Romería de la Barca da un paso clave para ser Fiesta de Interés Turístico Internacional
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño

Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La suerte sonríe a Padrón tras ser validado el boleto acertante del sorteo de El Millón allí

La suerte sonríe a Padrón tras ser validado el boleto acertante del sorteo de El Millón allí

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto
Tracking Pixel Contents