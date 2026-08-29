Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

Guardia Civil

Expulsan de Ceuta a un marroquí condenado por adoctrinamiento terrorista

La Guardia Civil intercepta en un control a un joven que tenía prohibido el acceso a España desde 2023 y que aprovechó las recientes entradas masivas de migrantes para ingresar en la ciudad autónoma

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

La Guardia Civil ha localizado en Ceuta y posteriormente expulsado a Marruecos a un joven de nacionalidad marroquí que tenía prohibida la entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista.

Según han informado a EFE fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el migrante había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional por una condena.

La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.

Los primeros indicios apuntan a que el marroquí había permanecido escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad durante este tiempo de permanencia en Ceuta. La Guardia Civil trasladó al joven a la frontera con Marruecos, procediendo a su inmediata expulsión, según consta en la sentencia.

Noticias relacionadas

Los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en identificar a todos los que cruzaron en la avalancha, ante la convicción de que había muchas personas que estaban en situación de busca y captura y otras también tenían pendientes órdenes de expulsión.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor mina de cuarzo de España: Serrabal amplía la extracción en un área como 32 campos de fútbol bajo el Pico Sacro
  2. El letrado compostelano Manuel Cutrín regresa a Santiago tras casi año y medio como consejero delegado de Isdefe, empresa pública del Ministerio de Defensa
  3. La vivienda alcanza precios de la burbuja inmobiliaria en Galicia con el metro cuadrado por encima ya de los 1.300 euros
  4. La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante
  5. Remates en la humanización de Milladoiro: los vecinos aplauden las amplitud de en aceras, pero dudan del carril bici
  6. La serie rodada muy cerca de Santiago que arrasó en Atresplayer y recrea la Galicia del siglo XX ya tiene fecha de estreno en TV
  7. Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana
  8. Trasladan a varias personas sin hogar para limpiar los soportales de Correos

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche al Tambre en Verdía

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche al Tambre en Verdía

La etapa 8 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 8 de la Vuelta a España, en imágenes

Catoira cierra el puente que une la rúa da Estación con Muíños de Abaixo para arreglarlo

Catoira cierra el puente que une la rúa da Estación con Muíños de Abaixo para arreglarlo

Arranca la mejora de la DP-6202 de Outes hacia O Castelo para aumentar la seguridad

Arranca la mejora de la DP-6202 de Outes hacia O Castelo para aumentar la seguridad

El PSdeG afea al PP un arranque de curso con la mirada puesta en Moncloa: "Sobran insultos y falta Galicia"

El PSdeG afea al PP un arranque de curso con la mirada puesta en Moncloa: "Sobran insultos y falta Galicia"

Feijóo acusa a Sánchez de "cerrar por vacaciones" y abandonar a Ceuta: "Tardó un mes en reaccionar y copió las propuestas del PP"

Feijóo acusa a Sánchez de "cerrar por vacaciones" y abandonar a Ceuta: "Tardó un mes en reaccionar y copió las propuestas del PP"

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación

Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos

Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos
Tracking Pixel Contents