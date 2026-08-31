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Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

La Consejería trabaja para que los centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

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EFE

Ceuta

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

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La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración.

Fuente: El Periódico

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